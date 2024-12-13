Реформа НКЦБФР: в рамках трансформации создан Офис для обеспечения деятельности регулятора

В рамках внутренней трансформации центрального аппарата Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) создан Офис для обеспечения деятельности регулятора рынков капитала.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, главная цель создания офиса — сильный и современный регулятор для эффективности развития рынков капитала и создания прозрачных, понятных и надежных правил работы на нем.

По словам председателя НКЦБФР Руслана Магомедова, впереди предстоит еще много работы и вызовов.

"Ключевое в этом всем процессе – это люди. Мы рады приветствовать новых специалистов и благодарны всем, кто продолжил свой профессиональный путь в регуляторе", – подчеркнул он.

В пресс-службе отмечают, что создание Офиса НКЦБФР – это не просто изменение названия, но и начало большой трансформации регулятора.

Также сообщается, что реализация этого процесса стала возможной благодаря Закону Украины о регулировании и надзоре на рынках капитала и организованных товарных рынках (№3585-ІХ), призванного увеличить институциональную способность и гарантии независимости Комиссии. Закон был подписан президентом Украины в марте 2024 г., что стало важным шагом для реформирования рынков капитала.