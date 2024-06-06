НКЦБФР презентовала платформу для украинского инвестора

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) представила обновленный проект “Внесок”, который направлен на поддержку экономики, украинского инвестора и граждан как во время войны, так и на протяжении последующего восстановления страны.

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Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

По словам главы НКЦБФР Руслана Магомедова, проект "Внесок" был значительно расширен, ведь целью было показать, насколько важна финансовая образованность и своевременное информирование о мошеннических схемах для благополучия граждан Украины.

"Также обращаем внимание на современные рабочие продукты от НДУ для акционеров и защиты прав украинских предпринимателей. Комиссия постоянно работает над тем, чтобы упростить и унифицировать различные процессы в своей деятельности. Поэтому мы создали универсальную площадку, вобравшую ключевые моменты, которые сегодня достойны внимания. В дальнейшем мы будем его развивать и дополнять новым и полезным", – сообщил глава НКЦБФР.

Что известно о проекте "Внесок"

"Внесок" - долгосрочный проект регулятора, который будет обновляться и дополняться новыми вехами с учетом потребностей сегодняшнего дня. Сейчас это лендинг, где собрана полезная и нужная информация для украинского инвестора, для граждан, интересующихся сферой инвестиций, а также для участников рынков.

Какие направления охватывает проект?

"Государственные облигации" - помогают государству противостоять всем стоящим перед ним сегодня вызовам. Эффективный инструмент, которым может воспользоваться каждый украинец.

"Образованный" - дает возможность узнать простым языком о рынках капитала, его составляющих и деятельности участников этого рынка. Там будет доступна и простая информация о мире инвестиций.

"Защита инвесторов" - информация о сомнительных инвестиционных проектах, помощь в защите от мошенничества и в понимании, как начать инвестировать.

Veleten и "Учет частей обществ" - новые технологические продукты на рынках капитала, которые разработал Национальный депозитарий Украины. Призваны защитить право собственности украинских предпринимателей и права миноритарных акционеров.

Фото: ua.depositphotos.com