НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 24 кейса

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 24 кейса, которые могут иметь признаки мошенничества.

Об этом говорится на сайте Комиссии.

Регулятор предостерегает потенциальных инвесторов от значительных рисков, связанных с инвестированием средств в проекты лиц и компаний, деятельность которых в Украине не регулируется и указывающих недостоверную информацию о наличии лицензий и якобы официальную деятельность в странах с развитыми финансовыми рынками.

Список пополнился следующими сайтами:

• BIT-X CLUB – https://bit-x-club.pro/

•ACY Securities – https://acyhk.com/ru/ https://acy.com/ru/

•REVOLUTION FX – https://revolutionfx.pro/

•FxPro – https://www.fxpro.investments/

•TRUST FUNDS – https://trust-funds.org/

•AVAFX – https://avafxglobal.com/

•Moneta Markets – https://www.monetamarkets.com/ru/

•NSFX – https://www.nsfx.com/ru/

• GROWUP CAPITALS – https://growupcapitals.com/

•Cap24Trade – https://cap24trade.com/

•FinWay – https://finwaymarket.net/

•LEDTRINO – https://ledtrino.com/

•1000X – https://1000x.live/

•IQMining – https://iqmining.com/ru

•Oil Folex Ai – https://oilfolexai.com/ru/

•Stability International Platform – https://stabilityin.com/

•SIMPLE MINER – https://simpleminers.com/

•Currency miner – https://currencyminer.com/

•AGLOBALTRADE – https://ru.aglobaltrade.com/

• Land Prime – https://www.landprime.com/

• CRYPTO MILITARY – https://cryptomilitary.tilda.ws/

•One Capital – https://onecapital.com.ua/rus/

•Dolphin Traders – https://dolphin-traders.com/

•онлайн-школа SVIKK – https://svikk.biz/

В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальном вебстранице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);

агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);

отсутствие физического кабинета;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

Последний реестр обновлялся 19 апреля - в него добавили 14 кейсов, а перед этим обновление было в конце марта – в него было добавлено 12 кейсов.

Источник фото: ua.depositphotos.com