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НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 24 кейса
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 24 кейса, которые могут иметь признаки мошенничества.
Об этом говорится на сайте Комиссии.
Регулятор предостерегает потенциальных инвесторов от значительных рисков, связанных с инвестированием средств в проекты лиц и компаний, деятельность которых в Украине не регулируется и указывающих недостоверную информацию о наличии лицензий и якобы официальную деятельность в странах с развитыми финансовыми рынками.
Список пополнился следующими сайтами:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
• BIT-X CLUB – https://bit-x-club.pro/
•ACY Securities – https://acyhk.com/ru/ https://acy.com/ru/
•REVOLUTION FX – https://revolutionfx.pro/
•FxPro – https://www.fxpro.investments/
•TRUST FUNDS – https://trust-funds.org/
•AVAFX – https://avafxglobal.com/
•Moneta Markets – https://www.monetamarkets.com/ru/
•NSFX – https://www.nsfx.com/ru/
• GROWUP CAPITALS – https://growupcapitals.com/
•Cap24Trade – https://cap24trade.com/
•FinWay – https://finwaymarket.net/
•LEDTRINO – https://ledtrino.com/
•1000X – https://1000x.live/
•IQMining – https://iqmining.com/ru
•Oil Folex Ai – https://oilfolexai.com/ru/
•Stability International Platform – https://stabilityin.com/
•SIMPLE MINER – https://simpleminers.com/
•Currency miner – https://currencyminer.com/
•AGLOBALTRADE – https://ru.aglobaltrade.com/
• Land Prime – https://www.landprime.com/
• CRYPTO MILITARY – https://cryptomilitary.tilda.ws/
•One Capital – https://onecapital.com.ua/rus/
•Dolphin Traders – https://dolphin-traders.com/
•онлайн-школа SVIKK – https://svikk.biz/
В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальном вебстранице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].
На что обратить внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.
Последний реестр обновлялся 19 апреля - в него добавили 14 кейсов, а перед этим обновление было в конце марта – в него было добавлено 12 кейсов.
Источник фото: ua.depositphotos.com