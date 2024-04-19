- Категория
- Фондовые рынки
- Дата публикации
-
НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.
Об этом идет речь на сайте Комиссии.
Итак, список пополнился следующими сайтами:
- OT Platform – https://ot-plat.com/
- Strifor LTD – https://www.strifor.org/
- MTrading – https://mtrading.com/
- Danwell – https://danwell.life/
- STARTRADER – https://www.startrader.com/ru/
- Libertex – https://libertex.org/
- Fondexx – https://fondexx.pro/
- IFC Markets – https://www.ifcmarkets.com/
- GANN MARKETS – https://gannmarkets.com/
- Bluestone Mining – https://bluestonemining.com/
- ETERNITY PRIME LIMITED – https://eternity.inc/ru
- Blueskyminer – https://blueskyminer.com/
- ARK Mining – https://arkmining.com/
- BTC Mining – https://btcmining.one/
В НКЦБФР напомнили инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" . В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта" , могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.
Последний раз реестр был обновлен в конце марта – в него было добавлено 12 кейсов.
Фото: ua.depositphotos.com