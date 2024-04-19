НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.

Об этом идет речь на сайте Комиссии.

Итак, список пополнился следующими сайтами:

OT Platform – https://ot-plat.com/

Strifor LTD – https://www.strifor.org/

MTrading – https://mtrading.com/

Danwell – https://danwell.life/

STARTRADER – https://www.startrader.com/ru/

Libertex – https://libertex.org/

Fondexx – https://fondexx.pro/

IFC Markets – https://www.ifcmarkets.com/

GANN MARKETS – https://gannmarkets.com/

Bluestone Mining – https://bluestonemining.com/

ETERNITY PRIME LIMITED – https://eternity.inc/ru

Blueskyminer – https://blueskyminer.com/

ARK Mining – https://arkmining.com/

BTC Mining – https://btcmining.one/

В НКЦБФР напомнили инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" . В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта" , могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);

агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и т.п.);

отсутствие физического кабинета;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

Последний раз реестр был обновлен в конце марта – в него было добавлено 12 кейсов.

Фото: ua.depositphotos.com