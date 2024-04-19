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Категория
Фондовые рынки
Дата публикации

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов
Фото: Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.

Об этом идет речь на сайте Комиссии.

Итак, список пополнился следующими сайтами:

  • OT Platform – https://ot-plat.com/
  • Strifor LTD – https://www.strifor.org/
  • MTrading – https://mtrading.com/
  • Danwell – https://danwell.life/
  • STARTRADER – https://www.startrader.com/ru/
  • Libertex – https://libertex.org/
  • Fondexx – https://fondexx.pro/
  • IFC Markets – https://www.ifcmarkets.com/
  • GANN MARKETS – https://gannmarkets.com/
  • Bluestone Mining – https://bluestonemining.com/
  • ETERNITY PRIME LIMITED – https://eternity.inc/ru
  • Blueskyminer – https://blueskyminer.com/
  • ARK Mining – https://arkmining.com/
  • BTC Mining – https://btcmining.one/

В НКЦБФР напомнили инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
  • лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" . В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта" , могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

  • большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
  • отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
  • агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и т.п.);
  • отсутствие физического кабинета;
  • отсутствует аккредитация инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
  • сокрытие права собственности.

Последний раз реестр был обновлен в конце марта – в него было добавлено 12 кейсов.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко