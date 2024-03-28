НКЦБФР пополнила список ненадежных инвестпроектов на 12 кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам обновила список ненадежных инвестиционных проектов, добавив в него еще 12 кейсов.

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Об этом сообщает пресс-служба органа.

На этот раз Комиссией обнаружено еще 12 кейсов:

CapitalProf – https://capitalprof.com/ https://capitalprof.biz/ https://capitalprof.ai/

Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD – https://crypto-lloyds.com/

ABNBITFX – https://abnbitfx.com/

Advanced Mining – https://www.advancedmining.io/

DotBig – https://dotbig.com/ru

IncCrypto – https://inccrypto.net/

xChief Ltd. – https://www.xchief.com/ru/

ParadTrade – https://paradtrade.com/

RWB Group – https://rwb-gr.ltd/

Avalon Technologies – https://avalon.pro/

RoboForex – https://roboforex.com/

Fondexx – https://fondexx.com.ua/

Также потенциальным инвесторам напомнили о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальном вебстранице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" . В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта" , могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);

агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и т.п.);

отсутствие физического кабинета;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

В последний раз реестр был обновлен в середине февраля – в него добавили еще 10 инвестпроектов.

Фото: ua.depositphotos.com