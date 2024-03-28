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НКЦБФР пополнила список ненадежных инвестпроектов на 12 кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам обновила список ненадежных инвестиционных проектов, добавив в него еще 12 кейсов.
Об этом сообщает пресс-служба органа.
На этот раз Комиссией обнаружено еще 12 кейсов:
- CapitalProf – https://capitalprof.com/ https://capitalprof.biz/ https://capitalprof.ai/
- Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD – https://crypto-lloyds.com/
- ABNBITFX – https://abnbitfx.com/
- Advanced Mining – https://www.advancedmining.io/
- DotBig – https://dotbig.com/ru
- IncCrypto – https://inccrypto.net/
- xChief Ltd. – https://www.xchief.com/ru/
- ParadTrade – https://paradtrade.com/
- RWB Group – https://rwb-gr.ltd/
- Avalon Technologies – https://avalon.pro/
- RoboForex – https://roboforex.com/
- Fondexx – https://fondexx.com.ua/
Также потенциальным инвесторам напомнили о значительных рисках, связанных с инвестированием:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальном вебстранице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" . В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта" , могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.
В последний раз реестр был обновлен в середине февраля – в него добавили еще 10 инвестпроектов.
Фото: ua.depositphotos.com