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Фондовые рынки
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НКЦБФР пополнила список ненадежных инвестпроектов на 12 кейсов

НКЦБФР пополнила список ненадежных инвестпроектов на 12 кейсов
Фото: Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам обновила список ненадежных инвестиционных проектов, добавив в него еще 12 кейсов.

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Об этом сообщает пресс-служба органа.

На этот раз Комиссией обнаружено еще 12 кейсов:

  • CapitalProf – https://capitalprof.com/ https://capitalprof.biz/ https://capitalprof.ai/
  • Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD – https://crypto-lloyds.com/
  • ABNBITFX – https://abnbitfx.com/
  • Advanced Mining – https://www.advancedmining.io/
  • DotBig – https://dotbig.com/ru
  • IncCrypto – https://inccrypto.net/
  • xChief Ltd. – https://www.xchief.com/ru/
  • ParadTrade – https://paradtrade.com/
  • RWB Group – https://rwb-gr.ltd/
  • Avalon Technologies – https://avalon.pro/
  • RoboForex – https://roboforex.com/
  • Fondexx – https://fondexx.com.ua/

Также потенциальным инвесторам напомнили о значительных рисках, связанных с инвестированием:

  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
  • лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальном вебстранице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" . В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта" , могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

  • большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
  • отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
  • агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и т.п.);
  • отсутствие физического кабинета;
  • отсутствует аккредитация инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
  • сокрытие права собственности.

В последний раз реестр был обновлен в середине февраля – в него добавили еще 10 инвестпроектов.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко