НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 10 кейсов

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в него еще 10 кейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Список пополнился следующими проектами:

Sun Miner – https://www.sunminer.com/

S-Forex – https://s-forex.io/

S-IPO – https://s-ipo.io/

FXGT – https://fxgt.com/

IUX Markets – https://www.iuxmarkets.com/en

T4Trade – https://www.t4trade.com/

KOT4X – https://kot4x.com/

SimpleFX – https://simplefx.com/

S-Pharmaceutical – https://pharmaticals.com/

4XC – https://4xc.com/

По словам Ираклия Барамии, который является членом НКЦБФР, отвечающим за данное направление работы в регуляторе, комиссия активно работает над выявлением проектов, создаваемых нелегально с целью обмануть потенциальных инвесторов.

"И в этом нам также помогают международные коллеги. Благодарны Financial Conduct Authority (Регулятору Великобритании) за оперативное предоставление информации. В частности, это позволяет Комиссии быстро и обоснованно принимать решения по соответствующим проектам", - отметил он.

В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);

агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);

отсутствие физического кабинета;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

В последний раз реестр был обновлен в начале февраля – в него добавили еще 11 инвестпроектов.

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