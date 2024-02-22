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НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 10 кейсов
НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в него еще 10 кейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Список пополнился следующими проектами:
- Sun Miner – https://www.sunminer.com/
- S-Forex – https://s-forex.io/
- S-IPO – https://s-ipo.io/
- FXGT – https://fxgt.com/
- IUX Markets – https://www.iuxmarkets.com/en
- T4Trade – https://www.t4trade.com/
- KOT4X – https://kot4x.com/
- SimpleFX – https://simplefx.com/
- S-Pharmaceutical – https://pharmaticals.com/
- 4XC – https://4xc.com/
По словам Ираклия Барамии, который является членом НКЦБФР, отвечающим за данное направление работы в регуляторе, комиссия активно работает над выявлением проектов, создаваемых нелегально с целью обмануть потенциальных инвесторов.
"И в этом нам также помогают международные коллеги. Благодарны Financial Conduct Authority (Регулятору Великобритании) за оперативное предоставление информации. В частности, это позволяет Комиссии быстро и обоснованно принимать решения по соответствующим проектам", - отметил он.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.
В последний раз реестр был обновлен в начале февраля – в него добавили еще 11 инвестпроектов.
Фото: ua.depositphotos.com