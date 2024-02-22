ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Финансы
Дата публикации

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 10 кейсов

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 10 кейсов
Фото: Depositphotos

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в него еще 10 кейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Список пополнился следующими проектами:

  • Sun Miner – https://www.sunminer.com/
  • S-Forex – https://s-forex.io/
  • S-IPO – https://s-ipo.io/
  • FXGT – https://fxgt.com/
  • IUX Markets – https://www.iuxmarkets.com/en
  • T4Trade – https://www.t4trade.com/
  • KOT4X – https://kot4x.com/
  • SimpleFX – https://simplefx.com/
  • S-Pharmaceutical – https://pharmaticals.com/
  • 4XC – https://4xc.com/

По словам Ираклия Барамии, который является членом НКЦБФР, отвечающим за данное направление работы в регуляторе, комиссия активно работает над выявлением проектов, создаваемых нелегально с целью обмануть потенциальных инвесторов.

"И в этом нам также помогают международные коллеги. Благодарны Financial Conduct Authority (Регулятору Великобритании) за оперативное предоставление информации. В частности, это позволяет Комиссии быстро и обоснованно принимать решения по соответствующим проектам", - отметил он.

В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
  • лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

  • большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
  • отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
  • агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
  • отсутствие физического кабинета;
  • отсутствует аккредитация инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
  • сокрытие права собственности.

В последний раз реестр был обновлен в начале февраля – в него добавили еще 11 инвестпроектов.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко