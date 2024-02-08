Нацкомиссия по ценным бумагам расширила реестр ненадежных инвестиционных проектов на 11 пунктов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 11 кейсов.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, теперь в нем находится 245 инвестиционных проектов, которые отвечают признакам сомнительности и могут представлять угрозу потери средств граждан Украины.

Список пополнился следующими инвестиционными проектами:

FinUp – https://umidasamoenko.webflow.io/, https://finup.academyocean.com/, https://school.umidasamoienko.com/5-usa

Finiex Capital – https://finiexcapital.com/

BOEING FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED – https://www.boeingltd.org/

CRYPTO VISION LIMITED – https://cryptovisions.org/

MCKENZIE FREY CAPITAL PARTNERS – www.mckenziefreycapital.com

BITFXMAKESTRADE – https://bxtrademakes.online/index-2.html

MBF MANAGEMENT LIMITED – https://mbf-limited.com/ru/

TONPEX – https://tonpex.com/

WISEFEX INVEST – https://wisefexs-invest.com/

Crypto Earnes Trade – https://cryptoearnestrade.com

CAPITALTRUSTLIMITED.NET – https://capitaltrustlimited.net/

"Напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием, через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется", - подчеркнули в НКЦБФР.

В ведомстве также отметили, что полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);

агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);

отсутствие физического офиса;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

В последний раз реестр был обновлен в январе – в него добавили еще 14 инвестпроектов.

Фото: ua.depositphotos.com