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Нацкомісія з цінних паперів розширила реєстр ненадійних інвестиційних проєктів на 11 пунктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 11 кейсів.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Таким чином, тепер в ньому перебуває 245 інвестиційних проєктів, які відповідають ознакам сумнівності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України.
Список поповнився такими інвестиційними проєктами:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- FinUp – https://umidasamoenko.webflow.io/, https://finup.academyocean.com/, https://school.umidasamoienko.com/5-usa
- Finiex Capital – https://finiexcapital.com/
- BOEING FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED – https://www.boeingltd.org/
- CRYPTO VISION LIMITED – https://cryptovisions.org/
- MCKENZIE FREY CAPITAL PARTNERS – www.mckenziefreycapital.com
- BITFXMAKESTRADE – https://bxtrademakes.online/index-2.html
- M.B.F. MANAGEMENT LIMITED – https://mbf-limited.com/ru/
- TONPEX – https://tonpex.com/
- WISEFEX INVEST – https://wisefexs-invest.com/
- Crypto Earnes Trade – https://cryptoearnestrade.com
- CAPITALTRUSTLIMITED.NET – https://capitaltrustlimited.net/
"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов’язані з інвестуванням, через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - наголосили у НКЦПФР.
У відомстві також зазначили, що повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.
Востаннє реєстр був оновлений у січні – в нього додали ще 14 інвестпроєктів.
Фото: ua.depositphotos.com