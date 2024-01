В Україні додали до реєстру шахрайських інвестпроєктів ще 14 сайтів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 інтернет-ресурсів, які можуть мати відношення до фінансових проектів, заснованих шахраями.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом, тепер у списку нараховується 235 сумнівних проєктів, участь у яких несе високі ризики для інвесторів через відсутність регулювання їх діяльності в Україні.

Зокрема, до реєстру потрапили JFD Trade (ameriukr.com), TIER TRADES (tiertrades.com), BITFX FREEDOM (bitfxfreedom.com), MORGAN OPTION TRADE FX (morganoptiontradefx.com), ApolloX (apollox.finance/ru), MISBTC INVESTMENTS (misbtcinvestments.com), EuroXTradeFX (euroxtradefx.com), Cryptogo365 Ltd (ru.cryptogo365.com), ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS (arenacapitals.uk), WEALTH PARAMOUNT (wealthparamounts.com), FINANCE CRYPTOFX (financecryptofx.net), XBTFX (xbtfx.io), AAFXTrading Company LTD (aafxtrading.com), WOXA LTD (woxa.com).

Регулятор застерігає, що такі проєкти засновані у так званих “сірих зонах” ринків капіталу, вільних від регулювання та будь-яких гарантій дотримання прав інвестора й відповідальності учасників. Вони займаються форекс трейдингом, операціями з криптоактивами, бінарними опціонами, інвестуванням у фінансові інструменти, управлінням активами тощо.

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

Великий відсоток гарантованої дохідності (Деякі проекти пропонують дохідність у 100%).

Відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (Проект не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють “ліцензії” закордонних сумнівних організацій).

Агресивний маркетинг (Сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо).

Відсутність фізичного офісу;

Відсутня акредитація інвестора;

Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

Відсутність підписаних документів;

Настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;

Приховування права власності.

Нагадаємо востаннє реєстр оновлювався у грудні, тоді до нього додали ще 17 сайтів

Джерело фото: ua.depositphotos.com