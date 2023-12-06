Український реєстр шахрайських фінпроєктів поповнився ще 16 сайтами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 17 інтернет-ресурсів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Зокрема, до реєстру потрапили MTHUB (mthub.io/ru), OTX Forex (otxforex.com), FXCC Trades (fxcc-trades.com), FXPIG (fxpig.com), Errante (errante.com/ru) та PU Prime (ru.puprime.com).

Також у "чорному" списку тепер Gerco Capitals (gerco-capitals.com) та Hyperion Financial Management (HFM, hfm-traders.com). Ці два сайти використовують назву компаній, що регулюються Управлінням з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA).

До ймовірно шахрайських ресурсів віднесено і PerfectFXOptionLive (perfectfxoptionlive.com), Premium Invest Club (premiuminvestclub.com/en/Main.html), Global Equity Finance (globalequityfin.net) та Ultimate FX World (ultimatefxworld.com).

Крім того, до переліку внесено RightFX Trading (rightfxtrading.com), Litegrowth (litegrowth.ltd), MultibankFX (multibankfx.com/ru), Atompix (atompix.com/ru) і FxGlory (fxglory.com).

"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - наголошують в НКЦПФР.

Повний перелік сумнівних проєктів наведений на сайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів". На сьогодні у ньому вже 221 позиція. Востаннє, нагадаємо, реєстр оновлювався в жовтні, коли до нього додали 16 сайтів.

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, керуючись 10 ознаками сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до НКЦПФР. Також на еmail [email protected] закликають писати тих, хто володіє інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com