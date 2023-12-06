Украинский реестр мошеннических финпроектов пополнился еще 16 сайтами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 17 интернет-ресурсов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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В частности, в реестр попали MTHUB (mthub.io/ru), OTX Forex (otxforex.com), FXCC Trades (fxcc-trades.com), FXPIG (fxpig.com), Errante (errante.com/ru) и PU Prime (ru.puprime.com).

Также в "черном" списке теперь Gerco Capitals (gerco-capitals.com) и Hyperion Financial Management (HFM, hfm-traders.com). Причем эти два сайта используют название компаний, деятельность которых регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

К вероятно мошенническим ресурсам отнесены и PerfectFXOptionLive (perfectfxoptionlive.com), Premium Invest Club (premiuminvestclub.com/en/Main.html), Global Equity Finance (globalequityfin.net) и Ultimate FX World (ultimatefxworld.com).

Кроме того, в перечень внесены RightFX Trading (rightfxtrading.com), Litegrowth (litegrowth.ltd), MultibankFX (multibankfx.com/ru), Atompix (atompix.com/ru) и FxGlory (fxglory.com).

"В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никаким образом не регулируется", - подчеркивают в НКЦБФР.

Полный перечень сомнительных проектов приведен на сайте комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". На сегодняшний день в нем уже 221 позиция. В предыдущий раз, напомним, реестр обновлялся в октябре, когда к нему добавили 16 сайтов.

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, руководствуясь 10 признаками сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в НКЦБФР. Также на email [email protected] призывают писать тех, кто владеет информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках.

Источник фото: ua.depositphotos.com