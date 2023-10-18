В Украине добавили в реестр мошеннических инвестпроектов еще 16 сайтов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 16 интернет-ресурсов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, список дополнен следующими потенциально мошенническими сайтами: Trade.com | CFD (cfd.trade.com/en), FXStandart (fxstandart.com/ru/main), Cauvocapital (cauvocapital.com, ru.cauvocapital.net), Accent Forex (accentforex.com/ru), IB Platform (ibplatform. info) и Trade Union Trust (tradeuniontrust.com/ru).

Также в него внесены JFD Trade (jfd-trade.com), TFX Pro (tfx-pro.com), Capital ex Pro (capitalexpro.co), KONA (kona.team), Tradefora (tradefora.com/ru), BTQ (btqink.com), UBK Markets (ubkmarketsethlink.on.fleek.co, ubkmarkets.info/ru), xDirect (xdirect.ua), SM-kdly (smkdly.com/ru) и TopTrades (top-trades.net) .

Полный список проектов приведен на сайте комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия там информации об определенном сомнительном сайте потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта".

В НКЦБФР также призывают граждан, обладающих информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, сообщать ее комиссии на email: [email protected].

Напомним, что в предыдущий раз регулятор расширял перечень вероятно мошеннических инвестпроектов в середине августа. Соответственно, теперь он увеличился со 188 до 204 позиций.