Украина внесла в список мошеннических финпроектов еще 18 сайтов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщает, что усилила мониторинг сомнительных инвестиционных проектов, привлекающих средства с целью якобы инвестирования в криптопроекты, оперируя цифровыми активами.

Как отмечают в ведомстве, в связи с отсутствием устойчивого законодательства по регулированию цифровых активов этим активно пользуются желающие привлечь средства или цифровые активы под сомнительные проекты, инвестиции в которые, как правило, для граждан заканчиваются полной или частичной потерей таких активов.

В частности, там обращают внимание, что данные относительно сомнительных сайтов доступны и на англоязычной версии сайта, поскольку те могут обмануть не только граждан Украины, но также и граждан стран Евросоюза и США, хотя офисы соответствующих компаний часто находятся на территории Украины.

"Так, при поиске в интернете для англоязычных граждан будет не сложно найти официальный источник, который может предотвратить инвестирование в сомнительные проекты. Также комиссия планирует провести встречи с коллегами из европейских регуляторов и представителями регулятора США с целью усиления информационного влияния на эту проблематику", – отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Ныне же комиссия включила в свой список потенциально мошеннических сайтов еще 18 позиций, среди которых Amega Global Ltd (amega.finance/ru), HYCM (hycm.com/ru), Accuindex (accuindex.com/rus), Duar Soft (duarsoft.com ), CapitalXtend (capitalxtend.com/ru), Axiory (axiory.com/ru), Fondexx (fondexx.com), Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua), ForexChief (fcxchief.asia/ru) и IQcent (iqcent. com/ru).

Также в реестр вероятных скам-проектов попали Videforex (videforex.com/ru), Worldforex (kz.wforex.biz), Bethle Aster (blafx.com), Forex EuroClub (fxeuroclub.com), Vinex Trade (my.vintrade.io), BitcoinBTC (bitcoinbtc.cc), Школа Алекса Яновского (action.alexyanovsky.com/start) и Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com).

Полный перечень по-прежнему доступен на сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности по 10 признакам или обратиться с соответствующим запросом к регулятору (email: [email protected]).

Всего же в упомянутом реестре содержится уже 188 позиций. Напомним, что в прошлый раз регулятор обновлял этот ресурс в апреле текущего года, добавив в него еще 14 сайтов.

Источник фото: ua.depositphotos.com