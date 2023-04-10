В Україні внесли до реєстру шахрайських інвестпроєктів ще 14 ресурсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до свого списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 інтернет-сайтів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Зокрема, це наступні ресурси: Life is good company (lifeisgood.company), Lig ltd (lig.ltd), Hermes-ltd (hermes-ltd.com), Uniteto (uniteto.live), Bestwaycoop (bestwaycoop.com), RaceOption (raceoption.com), Quotex (qxbroker.com/ru).

Також до реєстру включено Intrade Bar (intrade.bar), LiteFinance (litefinance.org/ru), FXopen (fxopen.com/ru), ICMarkets (icmarkets.com/global), DERIV (deriv.be/ru), Deriv A Finance Company (derivinvestment.com) та Vantage (vantagemarkets.com/ru-ru).

Повний перелік сумнівних фінпроєктів можна знайти на сайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі ж відсутності інформації про певний сумнівний сайт НКЦПФР радить самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності за десятьма ознаками.

Попереднього раз комісія переглядала список потенційно шахрайських інвестпроєктів нещодавно, наприкінці березня, додавши до нього Askanti Group (askanti-group.com/ru), EXStocks FINS (exstocks-fins.com/ru), InstaTrade (instatrade.com/ua) Sky_Capital (skyproftrade.com) та ImportCapital (importcapital.cc/ru).

До цього перелік оновлювався ще в січні та перед Новим роком. Наразі ж, таким чином, перелік розширився вже до 170 позицій.

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