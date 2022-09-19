До українського реєстру шахрайських фінпроєктів додали ще три сайти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси, збільшивши тим самим їхню кількість до 137. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Так, до реєстру було включено Fox Finance (fox-finance.com.ua), ForexClub Libertex (fxclub.org) та BTG Capital (ru.btg-capital.com). Комісія закликає громадян бути уважними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти.

"Рекомендуємо інвесторам враховувати усі ризики, що пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких в нашій країни жодним чином не регулюється та не контролюється", - підкреслюють у НКЦПФР.

Повний перелік імовірно шахрайських проєктів можна знайти на сайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі ж відсутності інформації про певний сумнівний проєкт можна самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності за десятьма ознаками сумнівності.

В комісії також закликають громадян, які володіють інформацією щодо потенційно фіктивних дій на фінансовому ринку, повідомляти її на еmail [email protected]

Нагадаємо, що попередній раз НКЦПФР повідомляла про розширення зазначеного реєстру 3 серпня. Тоді було додано чотири фінпроєкти, а їхня загальна кількість зросла до 134.

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