В украинский реестр мошеннических финпроектов внесли еще три сайта

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса, увеличив тем самым их количество до 137. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Так, в реестр были включены Fox Finance (fox-finance.com.ua), ForexClub Libertex (fxclub.org) и BTG Capital (ru.btg-capital.com). Комиссия призывает граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски, прежде чем инвестировать средства.

"Рекомендуем инвесторам учитывать все риски, связанные с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране никоим образом не регулируется и не контролируется", - подчеркивают в НКЦБФР.

Полный перечень вероятно мошеннических проектов можно найти на сайте комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте можно самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности по десяти признакам сомнительности.

В комиссии также призывают граждан, владеющих информацией о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке, сообщать ее на email [email protected]

Напомним, что в предыдущий раз НКЦБФР сообщала о расширении указанного реестра 3 августа. Тогда было добавлено четыре финпроекта, а их общее количество выросло до 134.

Источник фото: ua.depositphotos.com