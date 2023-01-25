В українському реєстрі шахрайських інвестпроєктів з'явилося ще шість сайтів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість сайтів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Зокрема, список було доповнено такими сумнівними проєктами як AMarkets (ua.amarkets.com), AvaTrade (ru.avatrade.com), HFM / HF Markets (hfm.com/sv/ru), XM (xm.com/ru), Instaforex (instaforex.com/ua) та ForexAgentReviews (forexagentreviews.com/go/ukraine-ru).

"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких в нашій країні знаходиться поза зоною регулювання та нагляду", - підкреслюють у НКЦПФР.

Повний перелік сумнівних фінпроєктів можна знайти на сайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі ж відсутності інформації про певний сумнівний сайт НКЦПФР радить самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності за десятьма ознаками.

Нагадаємо, що попереднього раз комісія переглядала список потенційно шахрайських інвестпроєктів перед Новим роком, додавши до нього такі ресурси як PowerTrend, Umarkets, ORA SMART, Grand Capital та Pelliron. Наразі ж, таким чином, перелік розширився вже до 151 позиції.