В украинском реестре мошеннических инвестпроектов появилось еще шесть сайтов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть сайтов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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В частности, список был дополнен такими сомнительными проектами как AMarkets (ua.amarkets.com), AvaTrade (ru.avatrade.com), HFM/HF Markets (hfm.com/sv/ru), XM (xm.com/ru), Instaforex (instaforex.com/ru) и ForexAgentReviews (forexagentreviews.com/go/ukraine-ru).

"В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране находится вне зоны регулирования и надзора", - подчеркивают в НКЦБФР.

Полный перечень сомнительных финпроектов можно найти на сайте комиссии разделе "Защита прав инвесторов". В случае же отсутствия информации об определенном сомнительном сайте НКЦБФР советует самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности по десятью признакам.

Напомним, что в предыдущий раз комиссия пересматривала список потенциально мошеннических инвестпроектов перед Новым годом, добавив в него такие ресурсы как PowerTrend, Umarkets, ORA SMART, Grand Capital и Pelliron. Теперь же, таким образом, перечень расширился уже до 151 позиции.