Гороховский прогнозирует падение спроса на криптовалюту: причина – в регулировании

После установки более жесткого регулирования криптовалюты спрос на нее уменьшится. Такое мнение высказал сооснователь Monobank Олег Гороховский в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

Он отметил, что регуляторы всех стран пытаются контролировать индустрию криптовалют.

"Сама природа блокчейна недостаточно пригодна для регулирования, но это не мешает всем считать, что это необходимо сделать. И каждый шаг, успешный в регулировании, приводит к тому, что этот инструмент находится под угрозой", – сказал Гороховский.

По его словам, криптовалюту ценят за возможность быстро и безопасно переводить, хранить и инвестировать определенные суммы.

"Перспективы крипты достаточно сильно зависят от того, как она будет регулироваться. Пока она еще регулируется не так тщательно, как обычные деньги, то она пользуется большим спросом. Когда будут правила финмониторинга более жесткими, будет труднее, и спрос, на мой взгляд, будет спадать", – добавил сооснователь Monobank.

Регулировка криптовалюты в Украине: что планируется

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах в марте 2022 года. Документ определяет само понятие и правовой статус таких активов, а также вопросы права собственности и совершения сделок с ними.

Однако сейчас готовится законопроект о криптовалюте, который обновит уже существующий закон и внесет изменения в Налоговый кодекс. Документ будет базироваться на европейских нормах MiCA (Markets in Crypto-assets) и будет предусматривать, в частности, налогообложение виртуальных активов.

Как писало Forbes, в случае принятия новых норм Верховной Радой, регуляторами в сфере криптовалют будут выступать Национальный банк и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По видам виртуальные активы будут распределять на три категории:

токены электронных денег;

токены с привязкой к активам;

прочие виртуальные активы.

Ставка налогообложения составит 18% инвестиционной прибыли + военный сбор в размере 1,5%. Уплачивать такой налог будет необходимо, если общий финансовый результат операций с криптовалютами имеет положительное значение, а полученные виртуальные активы находятся в собственности плательщика до 365 дней.

Член НКЦБФР Юрий Бойко в интервью Delo.ua рассказывал, что для тех, кто хранит средства в криптовалюте больше года, ставка налога будет меньше – 6,5% (с учетом военного сбора).

В конце июля законопроект планируется передать нардепу Ярославу Железняку, который начнет процедуру регистрации и обработки в Верховной Раде. По мнению Бойко, если этот процесс пройдет эффективно, то до конца сентября документ пройдет по крайней мере первое чтение.