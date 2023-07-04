Халвинг лайткоина. Сможет ли вырасти стоимость LTC в августе

В начале августа рынок криптовалют ожидает важное событие – халвинг лайткоина (LTC). Это означает, что одна из самых известных монет мира может существенно подорожать и принести прибыль инвесторам. Поэтому редакция Delo.ua решила рассказать, что представляет собой litecoin, почему и как халвинг влияет на курс LTC и как получить максимальную выгоду от инвестиций в эту крипту в августе 2023 года.

Что такое LTC

Litecoin по праву считается одной из самых известных и стабильных криптовалют в мире. Согласно данным сайта Сoinmarketcap, эта монета занимает девятое место в топ-100 монет с крупнейшей капитализацией. Сейчас токен оценивается в $8,2 млрд.

По данным Сoinmarketcap за последние 12 месяцев курс лайткоина вырос в цене на 121%: если 5 июля 2022 года монета обходилась в $52,2, то уже 1 июля 2023 года ее цена достигла отметки в $112.

График: динамика цены Litecoin.

По данным Сoinmarketcap

Как litecoin появился на рынке криптовалют

Автор лайткоина – Чарли Ли. В свое время он работал инженером-программистом в Google и был одним из первых майнеров биткоина (BTC).

Логично, что в октябре 2011 года ученый запустил собственный проект. Монету он разработал на основе протокола биткоина. То есть, лайткоин создан как форк BTC.

Цель LTC – обеспечение быстрых, безопасных и недорогих платежей.

Как проходит халвинг лайткоина

Этот процесс происходит по аналогии с халвингом биткоина. Ранее издание Delo.ua уже рассказывало о его сущности. Теперь давайте разберемся, что такое халвинг litecoin .

В общем майнеры добывают лайткоин. Для этого они используют специальное оборудование и ищут новые блоки в сети лайткоина. Блоки – это записи в блокчейн-сети лайткоина, благодаря которым существует инфраструктура этой криптовалюты.

Майнинг ограничен, поэтому в сети лайткоина майнеры могут добыть максимум 84 млн монет (в биткоине – 21 млн монет). За эту работу люди получают вознаграждение. Ее размер уменьшается вдвое, когда изготовлены следующие 840 тыс. блоков (в биткоине – 210 тыс.) в блокчейне. Этот процесс называется халвинг LTC.

Кстати, ожидается, что добыча лайткоина будет прекращена примерно в 2142 году . В это время удастся извлечь все блоки в сети litecoin.

Когда происходит халвинг LTC

Следует отметить, что халвинг litecoin происходит ориентировочно раз в четыре года . То есть это событие произошло уже дважды.

Предыдущие даты халвинга лайткоина:

Август 2015 года. Тогда вознаграждение за майнинг упало с 50 до 25 LTC.

Август 2019 года. Майнеры снова начали получать вдвое меньше – 12,5 LTC.



В 2023 году халвинг лайткоина должен состояться в начале августа. Причем эксперты объявляют разные даты события – со 2-го по 5-е августа. Но наиболее вероятно, халвинг лайткоина состоится 3-го августа 2023 года.

Все это означает, что уже в августе вознаграждение для майнеров за добычу лайткоина составит 6,25 LTC.

Как халвинг влияет на стоимость лайткоина

Раньше монета росла в цене задолго до халвинга. По оценкам экспертов:

в 2015 году – монета подорожала почти в пять раз ;

; в 2019 году – токен вырос почти в четыре раза .



Эту динамику можно проследить и самостоятельно в течение того года, когда проходил халвинг лайткоина .

Как изменялась стоимость LTC во время халвинг в августе 2015 года? По данным Сoinmarketcap, цены были следующие:

11 января токен стоил $1,65.

10 июля он вырос до $7,5.



22 декабря монета достигла показателя в $3,6.



Аналогичный сценарий поведения курса лайткоина можно было проследить и во время халвинга в августе 2019 года. Но стоимость монеты была значительно больше. Да:

9 января монета была на отметке в $39,45.

23 июня токен достиг пика в $141,9.



21 декабря монета снизилась до уровня в $40,3.



То есть, как видим, в преддверии халвинга лайтокоин стабильно набирает в цене, но после происшествия может подешеветь.

Почему из-за халвинга растет стоимость лайткоина

Как говорят эксперты, которых опросил Delo.ua, майнинг – это фактически эмиссия криптовалюты, которая из-за инфляции приводит к обесцениванию денег. Поэтому была применена система халвинга, чтобы сдерживать уровень инфляции лайткоина.

Директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко объясняет суть халвинга лайткоина в аналогии с действиями центробанка. Дело в том, что в мире традиционных финансов данная структура может усиливать свою монетарную политику, используя такие инструменты как поднятие учетной ставки, нормы резервирования и т.д.

"В данном случае повышение учетной ставки делает деньги дороже для ссуды. А после халвинга лайткоина стоимость добычи новых коинов становится дороже, то есть происходит удорожание введения в обращение новых монет". Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm

Также халвинг влияет на рост LTC потому, что это событие ожидает вся криптоиндустрия. Поэтому накануне даты, означающей усложнение поиска новых монет, стоимость токена может расти именно из-за большого спроса со стороны инвесторов.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обращает внимание на то, что халвинг litecoin – это достаточно сильное изменение правил и условий майнинга криптовалюты. Поэтому данное событие отслеживают не только майнеры, к которым происходит прежде всего, но и трейдеры.

"Последствием халвинга лайткоина становится снижение вознаграждения майнеров за получение блоков. Очевидно, если меньше зарабатывают майнеры, тем меньше они могут продать монет на рынке. Соответственно, рынок ожидает меньшее предложение монет, что при неизменяемости спроса может подтолкнуть цену к росту". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Что происходит с LTC после халвинга

После снижения вознаграждения за добычу лайткоина монета может как подорожать, так и подешеветь . Что влияет на оба сценария?

Litecoin дешевеет . По словам Никитченко, часто курс LTC откатывается назад – примерно до значений, которые были до начала халвинга. Такой сценарий возможен, когда рынок криптовалют в целом показывает стабильность.

. По словам Никитченко, часто курс LTC откатывается назад – примерно до значений, которые были до начала халвинга. Такой сценарий возможен, когда рынок криптовалют в целом показывает стабильность. Токен дорожает. Как отмечает Шевчишин, стоимость LTC может расти даже через несколько месяцев после происшествия. Это означает, что срабатывает так называемый отложенный спрос на монеты, поскольку желающих приобрести валюту больше, чем возможностей ее продать.



"То есть существенного роста стоимости лайткоина можно ожидать даже через 8-12 месяцев после халвинга", - акцентирует Андрей Шевчишин.

Какие прогнозы на случай халвинга LTC дают иностранные эксперты

Зарубежные аналитики публикуют разные оценки поведения курса лайткоина накануне важного события и в течение всего 2023 года.

Да, известный аналитик Майкл ван де Поппе не исключает, что цена LTC может возрасти даже до $200.

В то же время, финансист Дэвид Кокс отмечает в общих прогнозах для CryptoNewsZ, что в этом году курс лайткоина может достичь максимума в $189,2 или упасть до минимума в районе $77,9.

А сам автор лайтокина Чарли Ли прогнозирует, что халвинг может помочь LTC вырасти на 700% . В частности, основатель проекта считает, что токен может стоить 0,025. BTC.

"LTC/BTC сейчас торгуется на значительно более низком уровне 0,003, что явно оставляет пространство для потенциального роста", - говорится в материале издания Сryptosaurus.tech.

Что думают о будущем халвинге LTC украинские эксперты

По оценкам отечественных аналитиков, курс лайткоина имеет большие шансы на увеличение , но в этих прогнозах не дают конкретных цифр.

Андрей Шевчишин говорит, что во время предыдущих халвингов лайткоина цена снижалась непосредственно перед самым халвингом примерно за месяц, а после – имела смешанную динамику.

"В этот раз все будет зависеть от общей динамики и настроений крипторинка, однако вероятность положительного движения очень высока". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

В свою очередь, Никитченко отмечает, что криптоиндустрия все еще находится в пограничном состоянии с точки зрения регулирования. Поэтому решения финансовых органов ведущих стран мира оказывают очень сильное влияние на курсы криптовалют – их заявления или решения могут сильно снижать или повышать курсы.

"Если рынок ожидает роста курса во время халвинга лайткоина – почти точно, что такой рост произойдет. Поэтому можно принять участие в этом празднике и попытаться заработать на инвестициях". Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm

В то же время эксперт предупреждает: когда появятся признаки начала снижения курса LTC - лучше выйти из коина. А все потому, что огромное количество спекулятивных инвесторов сделают так же, что "качнет" курс обратно вниз.

Как лучше инвестировать в лайткоин во время халвинга

Аналитик Андрей Шевчишин подготовил инвесторам топ-5 советов, которые помогут эффективно вложить деньги в халвинг LTC и сохранить собственные средства от возможных рисков. Вот эти рекомендации:

Не вкладывайте все средства сразу.

Не инвестируйте последние деньги.



Будьте критичны и максимально осторожны с торговлей заемными средствами.



Диверсифицируйте вложения.



Используйте различные инвестиционные тактики, позволяющие сгладить колебания.

