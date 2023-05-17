Crypto summer. Какие приключения планирует криптовалюта на летних каникулах-2023

В последнее время рынок криптовалют застыл в сомнениях. Bitcoin (ВТС) не может пробить психологическую отметку в $30 тыс., а Ethereum (ETH) "запутался" в сетях 10% колебаний. Хотя начало года обещало топовым криптовалютам "звездное время". В частности, цена биткоина уверенно шагала вверх, продемонстрировал 70% роста – с $16,5 тыс. в январе до $30 тыс. в апреле. Почему же теперь крипторинок ведет себя так неуверенно? Delo.ua решило разобраться, какие проблемы сейчас присутствуют в индустрии и чего ждать от Bitcoin и Ethereum летом.

Динамика: как меняется курс Bitcoin

Самая известная криптовалюта мира – биткоин – начала дешеветь где-то с середины апреля. По данным сайта Coinmarketcap, если 17 апреля курс крипты составлял $30,3 тыс., то уже 16 мая он упал до $27,24 тыс .

Биткоин не может преодолеть показатель в 30 тыс. долларов

Этот неприятный сюрприз иностранные аналитики точно не ожидали, поскольку верили в удорожание крипты, о чем ранее писало издание Delo.ua. Так, технический директор Tether (USDT) Паоло Ардоино говорил, что биткоин может дойти до исторического рекорда около $69 тыс. А директор по стратегии криптобиржи Gemini Маршалл Берд прогнозировал биткоин рост до $100 тыс.

Причины: ВТС дошел до психологической отметки

Что происходит? Отметка в $30 тыс. стала для биткоина своеобразным показателем равновесия, объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Это немного выше уровня себестоимости майнинга, но так существенно высоко, чтобы все майнеры были счастливы. В любом случае это зона, где у покупателей еще недостаточно средств двинуть рынок вверх и удерживать его в случае начинающихся продаж". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

По мнению эксперта, сейчас в глобальном мире инфляция и высокая стоимость капитала сузили возможности для венчурного и агрессивного инвестирования, а некоторые даже ищут возможность выйти в кэш. Поэтому, когда предоставляется такая возможность – инвесторы продают криптоактивы.

С этим согласен и аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак , объясняющий курсовые колебания ВТС отсутствием значимых новостей из США, которые бы спровоцировали волатильность на финансовых рынках.

"Как только будет решена ситуация по потолку государственного долга США или появятся новые непредсказуемые решения по монетарной политике Америки, можно ожидать, что рост цены продолжится с прицелом на $36 тыс. Летом мы ждем повышения цены, но амбиций роста на уровень в $70 тыс. пока нет", - говорит Максим Орыщак.

В настоящее время Шевчишин также не верит в рост биткоина до $70 тыс. Он считает, что в среднесрочном горизонте цена "монеты" в диапазоне в $35-40 тыс. выглядит более реалистично .

"Но для начала крипторинку нужно решить вопрос с ликвидностью, то есть свободными деньгами, чтобы "вытолкнуть" курс биткоина на эти уровни", - предупреждает Шевчишин.

Прогнозы: биткоин все равно будет расти

В свежем апрельском обзоре эксперты портала Finder пришли к выводу , что до конца 2023 года Bitcoin будет стоить $35,4 тыс , а в 2025 году этот показатель вырастет до $99,7 тыс. Для этого прогноза свое видение предоставили 32 специалиста в криптотрасли.

Биткоин должен расти в ближайшие годы до 300 тыс. долларов

В целом криптоаналитики, опрошенные у Finder, настроены положительно относительно будущего ВТС. Так, соучредитель StandardDAO Аарон Рафферти считает, что люди доверяют биткоину из-за "отсутствия безопасности в банках".

Поэтому главный операционный директор GroveToken Limited Карло Ди Клементе уверен, что "все больше институциональных инвесторов и корпораций принимают Bitcoin как форму оплаты".

"Биткоин обладает многими востребованными свойствами как для институциональных, так и для розничных инвесторов", - акцентирует руководитель отдела коммерческих операций в Swyftx Томми Хонан .

Но есть среди экспертов и те, кто относят себя к криптопессимистам. В частности, старший преподаватель Университета Канберры Джон Хокинс говорит, что ВТС – это спекулятивный пузырь, который должен лопнуть. Но когда это произойдет, сложно предсказать, отметил аналитик.

Расклады: колебания Ethereum

12 апреля произошло важное событие для "эфира" – восстановление Шанхай . Как ранее объясняло издание Delo.ua, этот апгрейд впервые с 2020 года разблокировал более 17 млн "монет", что составляет около 15% от общего объема криптовалюты. Но такое обновление в то время было и рискованным, ведь инвесторы могли высвободить слишком много крипты. Тогда это сломало бы баланс спроса/предложения и могло спровоцировать падение стоимости "эфира".

Уже прошел месяц после апгрейда Шанхай и пока курс Ethereum по отношению к доллару США продолжает колебаться в 10% диапазоне и в целом оставался стабильным. Согласно данным сайта Coinmarketcap, если 17 апреля курс находился на показателе $2081, то уже 16 мая он составил $1823. .

Эфир находится в фазе коррекции, поэтому застыл на отметке менее 2000 долларов

Причины: секрет стабильности ETH

Опасения криптоиндустрии относительно того, сможет ли обновление Шанхай обрушить курс ETH, были преувеличены, говорят эксперты. В частности, Андрей Шевчишин отмечает, что оптимизм апреля сменился майской коррекцией цен. Этот тренд касается не только эфира, но и большинства криптовалют.

"За месяц после обновления изменения цены эфира не столь существенны, хотя колебания достигли 10%. Здесь скорее повлиял общий тренд рынка и глобальная ситуация на рынке капитала, законодательного регулирования и некоторых спекуляций", - объясняет эксперт.

В свою очередь, Максим Орыщак говорит, что обновление Shanghai было лишь поводом для волатильности рынка. Дело в том, что на криптоарене есть разные факторы влияния на настроения трейдеров, инвесторов и бизнесменов.

"Каждое событие имеет приоритетность. Как правило, периодические события традиционно менее важны, чем общие рыночные факторы. Настроения, активность покупки эфира или вывод денег зависит от общих правил". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Максим Орыщак выделяет две группы факторов, оказывающих влияние на стоимость ETH :

1. Все следят за новостями из США о монетарной политике, уровне госдолга, инфляции, безработице, доходах крупнейших компаний . Усиление давления от США может стать причиной роста спроса на криптоактивы или понижение.

2. Все следят за динамикой усиления регулирования крипторинки по всему миру или роста/снижения уровня киберпреступности .

"Как пример, даже факт падения банков США, которые были сфокусированы на криптоактивах, не спровоцировало новую волну распродаж эфира, потому что правительство США вызвалось урегулировать ситуацию", - отмечает Орыщак.

По его мнению, любые структурно значимые решения для крипторинка будут второстепенными против статистических данных из США.

Прогнозы: чего ждать от курса "эфира"

Аналитики дают разные прогнозы криптокурса. Да, Максим Орыщак считает, что летом ETH будет стремиться к отметке в $2400 .

"Рост цены почти на 32% будет результатом комментариев относительно потенциального завершения периода повышения ставок в США. То есть, это будет спекулятивный тренд", - говорит аналитик.

В то же время Андрей Шевчишин уверен, что глобальные драйверы, влияющие на цены вряд ли изменятся. Но качели не обойти, поскольку регуляторная среда в США и ситуация потолка американского госдолга сильно влияют не только на традиционные рынки капитала, но и крипторинок. Плюс ко всему рынок будет достаточно болезненно реагировать на регулирование крупнейших криптобирж, например, Binance.

"В целом пока мы находимся в коррекции рынка, которая может длиться несколько недель. Для эфира следует следить за уровнями в $1650 и $1500 . Если курс пробьет эти показатели, это будет грозным звонком, что рост, наблюдавшийся с начала года, – остановился ", – говорит Шевчишин.

Дилемма: как регулировка повлияет на ETH

Тем временем в апрельском обзоре эксперты портала Finder подготовили прогнозы , согласно которым в конце 2023 года ETH дойдет до показателя в $2342 , а к концу 2025 года курс достигнет $5491.

Эфир должен вырасти до 14 тыс. долларов в 2030 году

Вообще эксперты, опрошенные Finder, обеспокоены регулятивным давлением в США, поскольку это влияет на цену ETH в краткосрочной перспективе.

Так, основатель Seasonal Tokens Руадхан О говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) может подорвать успех Ethereum в США.

"SEC может классифицировать Ethereum как ценную бумагу, поскольку инвесторы фактически делают ставку на будущую производительность разработчиков", – объясняет криптоэксперт.

Итак, если SEC решит классифицировать ETH как ценную бумагу и сделать правила по ее использованию строгими, тогда как результат розничные инвесторы и учреждения могут провести распродажу "монеты".

Но процесс регулирования крипторынка оптимистично воспринимают другие эксперты Finder. В частности, соучредитель StandardDAO Аарон Рафферти говорит, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CTFC) может оценить актив ETH как товар, а не как ценную бумагу.

"Тогда ожидайте значительного скачка, учитывая его текущее доминирование на рынке как уровня номер один для расчетов для dapps ", - объясняет Рафферти.

Какие проблемы переживает крипторынок – оценки экспертов

В целом, экономические события в мире продолжают беспокоить криптоинвесторов. После падения большой тройки банков в США - Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank, начались проблемы и у First Republic Bank. Недавно учреждение стало банкротом, и его активы приобрел JPMorgan Chase . Теперь кризис дошел до PacWest Bancorp : акции падают в цене, а клиенты забирают депозиты.

Беспокойное время переживает и крипторинок США. Так, биржа Bittrex Inc и несколько ее "дочек" подали заявление о банкротстве в Штатах. У компании есть активы и обязательства на сумму до $1 млрд в каждом случае. Впрочем, эта ситуация не отразится на глобальном бизнесе Bittrex, уверяют в компании.

Все эти события провоцируют желание криптоинвесторов вывести деньги в кэш, говорит Максим Орыщак, поскольку растет страх финансово обеспеченной части населения перед будущим.

"Война в Украине, риски высокой инфляции, снижение доходов крупных компаний, блокирование торговой активности по политическим причинам по всему миру и непонимание будущего мировых элит – это все повод для сокращения бизнес активности, передвижения капиталов в кэш, в сейфы". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Текущая ситуация вызывает рост волатильности на рынке криптовалют, поскольку кризис на рынке капитала – это тоже кризис для криптоиндустрии, говорит Андрей Шевчишин.

"Ситуация с банковским сектором – это удар по рынку капитала и рикошет по рынку криптовалют. Ежедневные колебания в 10% или риск просадки более 50% длительный период, как это было в 2022 году, - это не совсем то, на что рассчитывают инвесторы, поэтому хотят вернуть кэш". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Поэтому Шевчишин напоминает два основных правила для инвесторов, которые особенно актуальны в неспокойные времена .

1. Следует внимательно наблюдать за экономическими событиями в мире, особенно в США.