Халвінг лайткоїну. Чи зросте вартість LTC у серпні

На початку серпня ринок криптовалют очікує важливу подію – халвінг лайткоїну (LTC). Це означає, що одна з найвідоміших монет світу може суттєво подорожчати та принести прибуток інвесторам. Тож редакція Delo.ua вирішила розказати, що собою являє litecoin, чому і як халвінг впливає на курс LTC та як отримати максимальну вигоду від інвестицій у цю крипту у серпні 2023 року.

Що таке LTC

Litecoin заслужено вважається однією з найвідоміших та стабільних криптовалют у світі. Згідно з даними сайту Сoinmarketcap, зараз ця монета займає дев’яте місце у топ-100 монет з найбільшою капіталізацією. Зараз токен оцінюється у $8,2 млрд.

За даними Сoinmarketcap за останні 12 місяців курс лайткоїну зріс у ціні на 121% : якщо 5 липня 2022 року монета коштувала $52,2, то вже 1 липня 2023 року її ціна досягла відмітки у $112.

Графік: динаміка ціни Litecoin.

За даними Сoinmarketcap

Як litecoin з’явився на ринку криптовалют

Автор лайткоїну – Чарлі Лі. Свого часу він працював інженером-програмістом у Google та був одним з перших майнерів біткоїну (BTC).

Тож логічно, що у жовтні 2011 року науковець запустив власний проєкт. Монету він розробив на основі протоколу біткоїну. Тобто, лайткоїн створений як форк BTC.

Мета LTC - забезпечення швидких, безпечних і недорогих платежів.

Як проходить халвінг лайткоїну

Цей процес відбувається за аналогією з халвінгом біткоїну. Раніше видання Delo.ua вже розповідало про його суть. Тож тепер давайте розберемося, що таке халвінг litecoin.

Загалом майнери видобувають лайткоїн. Для цього вони використовують спеціальне обладнання та шукають нові блоки у мережі лайткоїну. Блоки – це записи у блокчейн-мережі лайткоїну, завдяки ним існує інфраструктура цієї криптовалюти.

Майнінг обмежено, тож в мережі лайткоїну майнери можуть видобути максимум 84 млн монет (у біткоїні – 21 млн монет). За цю роботу люди отримують винагороду. Її розмір зменшується удвічі, коли виготовлено наступні 840 тис. блоків (у біткоїні – 210 тис.) у блокчейні. Цей процес має назву халвінг LTC.

До речі, очікується, що видобування лайткоїну буде припинено приблизно у 2142 році . Саме тоді вдасться видобути всі блоки в мережі litecoin.

Коли відбувається халвінг LTC

Варто зазначити, що халвінг litecoin відбувається орієнтовано раз на чотири роки . Тобто, ця подія відбулася вже двічі.

Попередні дати халвінгу лайткоїну:

Серпень 2015 року. Тоді винагорода за майнінг впала з 50 до 25 LTC.

Серпень 2019 року. Майнери знову почали отримувати вдвічі менше - 12,5 LTC.



У 2023 році халвінг лайткоїну має відбутися на початку серпня . Причому експерти оголошують різні дати події – від 2-го до 5-го серпня. Але все одно найімовірнішою датою халвінгу лайткоїну вважається 3-е серпня 2023 року.

Все це означає, що вже у серпні винагорода для майнерів за видобуток лайткоїну складе 6,25 LTC.

Як халвінг впливає на вартість лайткоїну

Раніше монета зростала у ціні задовго до халвінгу. За оцінками експертів:

у 2015 році – монета подорожчала майже у п’ять разів ;

; у 2019 році – токен виріс майже у чотири рази .



Цю динаміку можна прослідкувати й самостійно протягом того року, коли відбувався халвінг лайткоїну.

Тож як змінювалася вартість LTC під час халвінг у серпні 2015 року? За даними Сoinmarketcap, ціни були такі:

11-го січня токен коштував $1,65.

10-го липня він зріс до $7,5.



22 грудня монета дійшла до показника у $3,6.



Аналогічний сценарій поведінки курсу лайткоїну можна було прослідкувати й під час халвінгу у серпні 2019 року. Але вартість монети була значно більшою. Так:

9-го січня монета була на відмітці у $39,45.

23-го червня токен досяг піку у $141,9.



21-го грудня монета знизилася до рівня у $40,3.



Тобто, як бачимо, напередодні халвінгу лайткоїн стабільно набирає в ціні, але після події може подешевшати.

Чому через халвінг зростає вартість лайткоїну

Як кажуть експерти, яких опитало Delo.ua, майнінг – це фактично емісія криптовалюти, яка через інфляцію призводить до знецінення грошей . Тому була застосована система халвінгу, щоб стримувати рівень інфляції лайткоїну .

Директор Crane IP Law Firm Іван Нікітченко пояснює сутність халвінгу лайткоїну в аналогії із діями центробанку. Справа в тому, що у світі традиційних фінансів дана структура може посилювати свою монетарну політику, коли використовує такі інструменти як підняття облікової ставки, норми резервування та ін.

"В даному випадку підвищення облікової ставки робить гроші дорожчими для позичання. А після халвінгу лайткоїну вартість видобутку нових коїнів стає дорожчою, тобто відбувається подорожчання введення в обіг нових монет". Іван Нікітченко директор Crane IP Law Firm

Також халвінг впливає на зростання LTC тому, що цю подію очікує вся криптоіндустрія . Тож напередодні дати, яка означає ускладнення пошуку нових монет, вартість токену може зростати саме через великий попит з боку інвесторів.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звертає увагу на те, що халвінг litecoin - це досить сильна зміна правил та умов майнінгу криптовалюти. Тому дану подію відстежують не тільки майнери, яких подія стосується насамперед, а й трейдери.

"Наслідком халвінгу лайткоїну стає зниження винагороди майнерів за здобуття блоків. Очевидно, якщо менше заробляють майнери, тим менше вони можуть продати монет на ринку. Відповідно, ринок очікує на меншу пропозицію монет, що при незмінності попиту може підштовхнути ціну до зростання". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Що відбувається з LTC після халвінгу

Після зниження винагороди за видобуток лайткоїну монета може як подорожчати, так і подешевшати . Що впливає на обидва сценарії?

Litecoin дешевшає . За словами Нікітченко, часто курс LTC відкочується назад – приблизно до значень, які були до початку халвінгу. Такий сценарій можливий, коли ринок криптовалют загалом демонструє стабільність.

. За словами Нікітченко, часто курс LTC відкочується назад – приблизно до значень, які були до початку халвінгу. Такий сценарій можливий, коли ринок криптовалют загалом демонструє стабільність. Токен дорожчає. Як відмічає Шевчишин, вартість LTC може зростати навіть через декілька кілька місяців після події. Це означає, що спрацьовує так званий відкладений попит на монети, оскільки бажаючих придбати валюту більше, ніж можливостей її продати.



"Тобто, на суттєве зростання вартості лайткоїну можна очікувати навіть через 8-12 місяців після халвінгу", - акцентує Андрій Шевчишин.

Які прогнози на випадок халвінгу LTC дають іноземні експерти

Закордонні аналітики публікують різні оцінки щодо поведінки курсу лайткоїну напередодні важливої події та упродовж всього 2023 року.

Так, відомий аналітик Майкл ван де Поппе не виключає, що ціна LTC може зрости навіть до $200.

Водночас з цим, фінансист Девід Кокс відмічає у загальних прогнозах для CryptoNewsZ, що у цьому році курс лайткоїну може досягти максимуму у $189,2 або впасти до мінімуму в районі $77,9.

А сам автор лайткоїну Чарлі Лі прогнозує, що халвінг може допомогти LTC зрости аж на 700% . Зокрема, засновник проєкту вважає, що токен може коштувати 0,025 BTC.

"LTC/BTC зараз торгується на значно нижчому рівні 0,003, що явно залишає простір для потенційного зростання", - зазначено у матеріалі видання Сryptosaurus.tech.

Що думають про майбутнє халвінгу LTC українські експерти

За оцінками вітчизняних аналітиків, курс лайткоїну має великі шанси на збільшення , але в цих прогнозах не надають конкретних цифр.

Так, Андрій Шевчишин каже, що під час попередніх халвінгів лайткоїну ціна знижувалася безпосередньо перед самим халвінгом приблизно за місяць, а після - мала змішану динаміку.

"Цього разу все залежатиме від загальної динаміки та настроїв крипторинка, проте ймовірність позитивного руху дуже висока". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Своєю чергою, Нікітченко зазначає, що криптоіндустрія все ще перебуває у прикордонному стані з погляду регулювання. Тому рішення фінансових органів провідних країн світу мають дуже сильні впливи на курси криптовалют – їх заяви чи рішення можуть сильно знижувати чи підвищувати курси.

"Якщо ринок очікує зростання курсу під час халвінгу лайткоїну – майже точно, що таке зростання відбудеться. Тому можна взяти участь у цьому святі та спробувати заробити на інвестиціях". Іван Нікітченко директор Crane IP Law Firm

Водночас з цим, експерт попереджає: коли з'являться ознаки початку зниження курсу LTC - краще вийти з коїну. А все тому, що величезна кількість спекулятивних інвесторів зроблять так само, що "хитне" курс назад вниз.

Як краще інвестувати у лайткоїн під час халвінгу

Аналітик Андрій Шевчишин підготував інвесторам топ-5 порад, які допоможуть ефективно вкласти гроші до халвінгу LTC та зберегти власні кошти від можливих ризиків. Ось ці рекомендації:

Не вкладайте всі кошти одразу.

Не інвестуйте останні гроші.



Будьте критичні та максимально обережні з торгівлею позиковими коштами.



Диверсифікуйте вкладення.



Використовуйте різні інвестиційні тактики, які дозволяють згладити коливання.

