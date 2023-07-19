Гороховський прогнозує падіння попиту на криптовалюту: причина – в регулюванні

Після встановлення більш жорсткого регулювання криптовалюти попит на неї зменшиться. Таку думку висловив співзасновник Monobank Олег Гороховський в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Він зазначив, що регулятори всіх країн намагаються контролювати індустрію криптовалют.

"Сама природа блокчейну не досить придатна для регулювання, але це не заважає усім вважати, що це необхідно зробити. І кожен крок, котрий успішний в регулюванні, призводить до того, що цей інструмент перебуває під загрозою", – сказав Гороховський.

За його словами, криптовалюту цінують за можливість швидко і безпечно переказувати, зберігати та інвестувати певні суми.

"Перспективи крипти досить сильно залежать від того, як вона буде регулюватися. Поки вона ще регулюється не так ретельно, як звичайні гроші, то вона користується більшим попитом. Коли будуть правила фінмоніторингу більш жорсткими, буде важче, і попит, на мій погляд, буде спадати", – додав співзасновник Monobank.

Регулювання криптовалюти в Україні: що планується

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи в березні 2022 року. Документ визначає саме поняття та правовий статус таких активів, а також питання права власності та здійснення угод із ними.

Однак наразі готується законопроєкт про криптовалюту, який оновить уже існуючий закон і внесе зміни до Податкового кодексу. Документ буде базуватися на європейських нормах MiCA (Markets in Crypto-assets) й передбачатиме, зокрема, оподаткування віртуальних активів.

Як писало Forbes, в разі ухвалення нових норм Верховною Радою, регуляторами в сфері криптовалют виступатимуть Національний банк і Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

За видами віртуальні активи розподілятимуть на три категорії:

токени електронних грошей;

токени з прив’язкою до активів;

інші віртуальні активи.

Ставка оподаткування становитиме 18% з інвестиційного прибутку + військовий збір у розмірі 1,5%. Сплачувати такий податок буде необхідно, – якщо загальний фінансовий результат операцій із криптовалютами має позитивне значення, а отримані віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.

Член НКЦПФР Юрій Бойко в інтервʼю Delo.ua розповідав, що для тих, хто зберігає кошти в криптовалюті більше року, ставка податку буде меншою – 6,5% (з урахуванням військового збору).

Наприкінці липня законопроєкт планується передати нардепу Ярославу Железняку, який розпочне процедуру реєстрації і опрацювання у Верховній Раді. На думку Бойка, якщо цей процес пройде ефективно, то до кінця вересня документ пройде принаймні перше читання.