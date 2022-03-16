Зеленський підписав закон про легалізацію криптосектора

Президент України Володимир Зеленський 16 березня підписав закон "Про віртуальні активи". Цей документ підтримала 17 лютого Верховна Рада, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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"Він створює умови для запуску в Україні легального ринку віртуальних активів. Регулювати новий ринок буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", — розповіли у відомстві.

Закон визначає поняття та правовий статус "віртуального активу", а також питання права власності та здійснення угод із подібними активами в Україні. Тепер криптовалюти матимуть юридичний статус, а учасники ринку зможуть у суді захищати свої права на них.

Крім того, в Україні зможуть працювати міжнародні біржі, хоча для цього їм доведеться пройти державну реєстрацію в Україні та подавати звіти щодо своєї діяльності.

Підписаний президентом закон визначає список постачальників послуг віртуальних активів та умови їх реєстрації. Також документ передбачає запровадження заходів фінансового моніторингу у сфері віртуальних активів.

Завдяки закону власники криптовалют в Україні зможуть легально обмінювати, наприклад, біткоїни, вносити їх до податкових декларацій, а також запускати блокчейн-бізнес.

Закон регулює роботу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Цей орган буде:

вести державну політику у сфері віртуальних активів;

визначати порядок обігу віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг у цій сфері;

здійснювати регулювання, нагляд та фінансовий моніторинг.

Раніше ці обов'язки лежали на Мінцифри. У відомстві зазначають, що закон "про віртуальні активи" — це важливий крок на шляху виведення криптосектору з тіні та запуску в Україні легального ринку віртуальних активів.