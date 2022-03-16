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Зеленський підписав закон про легалізацію криптосектора
Президент України Володимир Зеленський 16 березня підписав закон "Про віртуальні активи". Цей документ підтримала 17 лютого Верховна Рада, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Він створює умови для запуску в Україні легального ринку віртуальних активів. Регулювати новий ринок буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", — розповіли у відомстві.
Закон визначає поняття та правовий статус "віртуального активу", а також питання права власності та здійснення угод із подібними активами в Україні. Тепер криптовалюти матимуть юридичний статус, а учасники ринку зможуть у суді захищати свої права на них.
Крім того, в Україні зможуть працювати міжнародні біржі, хоча для цього їм доведеться пройти державну реєстрацію в Україні та подавати звіти щодо своєї діяльності.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Підписаний президентом закон визначає список постачальників послуг віртуальних активів та умови їх реєстрації. Також документ передбачає запровадження заходів фінансового моніторингу у сфері віртуальних активів.
Завдяки закону власники криптовалют в Україні зможуть легально обмінювати, наприклад, біткоїни, вносити їх до податкових декларацій, а також запускати блокчейн-бізнес.
Закон регулює роботу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Цей орган буде:
- вести державну політику у сфері віртуальних активів;
- визначати порядок обігу віртуальних активів;
- видавати дозволи постачальникам послуг у цій сфері;
- здійснювати регулювання, нагляд та фінансовий моніторинг.
Раніше ці обов'язки лежали на Мінцифри. У відомстві зазначають, що закон "про віртуальні активи" — це важливий крок на шляху виведення криптосектору з тіні та запуску в Україні легального ринку віртуальних активів.