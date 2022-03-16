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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Зеленский подписал закон о легализации криптосектора

Зеленский подписал закон о легализации криптосектора
Зеленский подписал закон "О виртуальных активах"

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта подписал закон "О виртуальных активах". Этот документ 17 февраля поддержала Верховная Рада, сообщает Министерство цифровой трансформации. 

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"Он создает условия для запуска в Украине легального рынка виртуальных активов. Регулировать новый рынок будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку", — рассказали в ведомстве. 

Закон определяет понятие правового статуса "виртуального актива", а также вопросы права собственности и осуществления сделок с подобными активами в Украине. Теперь криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут в суде защищать свои права на них.

Кроме того, в Украине смогут работать международные биржи, хотя для этого им придется пройти государственную регистрацию в Украине и подавать отчеты о своей деятельности.

Подписанный президентом закон определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации. Также документ предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.

Благодаря закону владельцы криптовалют в Украине смогут легально обменивать, например, биткоины, вносить их в налоговые декларации, а также запускать блокчейн-бизнес. 

Закон регулирует работу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Этот орган будет:

  • вести государственную политику в сфере виртуальных активов; 
  • определять порядок оборота виртуальных активов;
  • выдавать разрешения поставщикам услуг в этой сфере;
  • осуществлять регулирование, надзор и финансовый мониторинг.

Ранее эти обязанности лежали на Минцифрі. В ведомстве отмечают, что закон "о виртуальных активах" — это важный шаг на пути вывода криптосектора из тени и запуска в Украине легального рынка виртуальных активов.

Автор:
Вита Молодан