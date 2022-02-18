Почему Украина может стать локомотивом глобального рынка криптовалют

Верховная Рада утвердила Закон Украины "О виртуальных активах" с предложениями президента. За это решение проголосовало 272 народных депутата.

Нужно сказать, что этого момента ждали не только на украинском рынке криптовалют. За судьбой нового документа следило все мировое криптосообщество, а об этапах принятия закона сообщали ведущие мировые информационные агентства. Почему?

Криптовалюта есть у каждого восьмого украинца

Потому что Украина становится фактически локомотивом глобального рынка криптовалют. Ведь именно в нашей стране фиксируется наибольший объем транзакций с криптоактивами в мире — $150 млн ежедневно. Отмечу, что этот показатель выше объемов транзакций в фиатной валюте (то есть традиционных денежных средствах). Украина заняла 1 место в глобальном страновом рейтинге — согласно данным аналитиков, криптовалюта есть у 5,6 млн украинцев, или почти у 13% населения. Кроме того, мы вошли в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году. Где-где, но в криптоотрасли Украина точно не "лузер" — у нас есть чему поучиться даже таким мощным мировым игрокам, как США и Китай.

На первом этапе такое бурное развитие украинской крипты было связано с полным отсутствием какого-либо законодательного регулирования цифровых финансовых активов. Однако сейчас, когда их объемы достигли рекордных показателей, правовое "гуляйполе" начало ощутимо тормозить дальнейший рост криптовалютного сектора. Поэтому законодатели и экспертное сообщество начали подготовку законопроекта №3637 “О виртуальных активах”, призванного легализировать и отрегулировать обращение криптовалют.

Начало формирования законодательного поля

Напомню, что 8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла этот документ во втором чтении. Однако 5 октября президент Украины Владимир Зеленский наложил на него вето и вернул документ в Раду вместе со своими предложениями. В частности, президент выступил против создания на рынке виртуальных активов отдельного регулятора. Вместо этого предложено возложить соответствующие функции на уже существующего регулятора финансовых рынков.

Мотив такого решения достаточно убедителен: по мнению президента, действующая Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сможет оперативнее и точнее выявить различные злоупотребления со стороны участников нового рынка виртуальных активов (например, попытки построения финансовых пирамид). Кроме того, создание нового регулирующего органа неминуемо приведет к необходимости финансировать его деятельность. А увеличение расходов госбюджета в сложный период пандемии COVID-19 — непозволительная роскошь для страны.

C аргументами Владимира Зеленского народные депутаты согласились, и 17 февраля 2022 года криптосообщество получило долгожданный Закон Украины "О виртуальных активах". Среди важных новаций документа можно назвать само определение виртуальных активов (как обеспеченных, так и необеспеченных), а также введение понятия “финансовых виртуальных активов”.

Законом определено, кто может быть провайдером услуг, связанных с обращением виртуальных активов (имеется в виду хранение или администрирование виртуальных активов/их ключей, их обмен, передача и оказание посреднических услуг). Установлен целый ряд требований к провайдерам — начиная от юрисдикции и заканчивая размером уставного фонда. Урегулирована возможность публичного размещения виртуальных активов, обозначены штрафы за нарушение положений документа.

Что дальше?

Уже сейчас понятно, что Закон "О виртуальных активах" во многом является рамочным. Он потребует дальнейшей существенной детализации. К примеру, документ не может вступить в силу без принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Пока что у нас есть своего рода декларация о намерениях, сигнал мировому сообществу — в Украине легализована криптовалюта.

В чем его важность? Дело в том, что еще в 2014 году Национальный банк Украины сделал официальное заявление относительно правового режима оборота биткоина в нашей стране. Регулятор объявил, что использование цифровых валют связано с повышенными рисками из-за анонимности и децентрализованности операций. Поэтому биткоин является привлекательным инструментом отмывания средств и даже финансирования терроризма.

Это "денежный суррогат, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства", подчеркнул Нацбанк в своем заявлении. Когда читаешь эти строки, ясно понимаешь сложность пути, которым 8 лет шел украинский рынок криптовалют, и преграды, которые пришлось преодолеть разработчикам закона (в их числе была и команда White Rock Management).

Но игра стоила свеч. Ведь на самом деле стран, в которых власти полностью лояльны к криптовалютам, не так и много. Украинцы быстрее других поняли, как строить бизнес на крипте. А достижением наших законодателей можно назвать то, что они подхватили криптовалютный тренд практически на взлете. Конечно, правила оборота цифровых валют везде разные. Например, в Германии биткоин признают в качестве расчетной денежной единицы. В Японии вы можете законно оплатить криптовалютой товар или услугу. В Китае, крупнейшем мировом центре майнинга, операции с биткоином разрешены только для физлиц. В Швейцарии на крипту распространяются те же правила и ограничения, что и на обычные иностранные валюты. Кстати, эта страна является одной из самых благоприятных юрисдикций для стартапов в области цифровых валют.

Здесь я хочу напомнить, что ранее Минцифры заявило о планах вывести Украину в лидеры глобального криптовалютного рынка. Принятие Закона "О виртуальных активах" — важный этап формирования транспарентной системы торговли криптовалютой в Украине. Создание высокотехнологичного, инновационного рынка криптовалют, который играет по понятным правилам, неизбежно привлечет в нашу страну криптоинвесторов со всего мира. Это реальный шанс для перезапуска экономики Украины, упустить который мы не имеем права.