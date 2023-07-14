Cryptobattle. Криптовалюта XRP зросла на 70% за добу через перемогу Ripple в суді проти SEC

В четвер, 13 липня, стало відомо, що відома криптоплатформа Ripple отримала перемогу в американському суді про ти SEC (Комісії з цінних паперів та бірж США) у дворічній справі. Завдяки цій новині, криптовалюта платформи XRP показала зростання на 69% за добу, інші монети також йдуть у позитивній динамиці. Тож редакція Delo.ua вирішила дізнатися, чому цей рішення суду важливо для криптоіндустрії та як ця ситуація може розвиватися далі.

Які рішення прийняв суд у справі SEC проти Ripple

Як передає видання Coindesk, 13 липня 2023 року Окружний суд США Південного округу Нью-Йорку постановив, що продаж токенів Ripple XRP на біржах і через алгоритми не є інвестиційними контрактами . Це важливе рішення, оскільки ще у 2020 році SEC подав позов проти проєкту.

В позові Комісія з цінних паперів та бірж США звинувачувала Ripple в тому, що вони протягом сьомі років продавали XRP інвесторам як незареєстровані цінні папери на суму в $1,3 млрд.

Водночас з цим, в постанові суду говориться, що продаж монет великим учасникам крипторинку порушує діюче законодавство США стосовно цінних паперів . Тож постанову Окружного суду США Південного округу Нью-Йорку можна вважати частковою перемогою Ripple над SEC.

Що саме постановив суд у справі SEC проти Ripple: основні тези

В ухвалі суду США Південного округу Нью-Йорку вказано, що Ripple продала XRP на суму близько $728,9 млн безпосередньо інституційним покупцям, хедж-фондам та іншим сторонам. Саме ці "інституційні продажі" являли собою незареєстровану пропозицію та продаж інвестиційних контрактів, тому це порушує федеральне законодавство про цінні папери.

"Було встановлено, що інвестори купували XRP, сподіваючись, що вони отримають прибуток від роботи Ripple", - сказано в постанові суду.

Своєю чергою, Ripple використовував кошти, отримані від інституційних продажів, для "просування та підвищення цінності XRP шляхом розвитку способів використання XRP і захисту ринку торгівлі XRP".

Тому суд Окружний суд США Південного округу Нью-Йорку задовольнив клопотання SEC про винесення спрощеного судового рішення в частині інституційного продажу великим гравцям криптогалузі, а в інших випадках – зокрема, у випадку продажу XRP на біржах, - відхилено.

Як уточнюється в постанові суду, "програмний продаж" XRP через біржі та алгоритми не кваліфікувався як продаж цінних паперів, оскільки SEC не може остаточно сказати, що спекулятивні інвестори "розумно очікували отримання прибутку від підприємницьких чи управлінських зусиль інших".

Як відреагував Ripple на рішення суду

Висновки суду Південного округу Нью-Йорку представники Ripple оцінили позитивно. Зокрема, CEO Ripple Бред Гарлінгхаус написав у Твіттері, що ще у грудні 2020 року компанія знаходилася на правильному боці закону і буде на правильному боці історії.

"Дякуємо всім, хто допоміг нам прийняти сьогоднішнє рішення – рішення, яке стосується всіх інновацій криптовалюти в США". Бред Гарлінгхаус CEO Ripple

Своєю чергою, головний юридичний спеціаліст Ripple Стюарт Олдероті написав в Твіттері, що рішення суду стало величезним виграшем для компанії, оскільки тепер, відповідно до закону, XRP не є цінним папером.

"Теж питання закону - продажі на біржах не є цінними паперами. Продажі керівників не є цінними паперами. Інші розповсюдження XRP – розробникам, благодійним організаціям, працівникам, – не є цінними паперами", - уточнює юрисконсульт.

Також Олдероті відмітив, що рішення суду підтверджує багато з того, за що бореться ця криптогалузь: "SEC не має необмеженої юрисдикції над криптовалютою".

"Можливо, тепер ми можемо почати раціональну розмову про регулювання криптовалюти в цій країні". Стюарт Олдероті головний юридичний спеціаліст Ripple

Що говорять у SEC стосовно рішення суду по справі Ripple

Представники Комісії з цінних паперів та бірж США задоволені частиною рішення. Мова йде про те, що окружний суддя Аналіза Торрес постановила: Ripple порушила федеральний закон про цінні папери, продаючи XRP безпосередньо досвідченим інвесторам , передає Reuters.

Варто зазначити, що постанову можна оскаржити після винесення остаточного рішення або якщо суддя дозволить це до цього часу.

"Незважаючи на те, що рішення стосується фактів справи, воно, ймовірно, забезпечить боєприпаси для інших криптокомпаній, які борються з SEC щодо того, чи підпадають їхні продукти під юрисдикцію регулятора", - вважають у Reuters.

Які думки озвучили американські політики по справі Ripple

Конгресмен від Демократичної партії США Річі Торрес запропонував провести розслідування стосовно діяльності Комісії з цінних паперів та бірж США, оскільки "SEC поводиться як надмірно старанний поліцейський, який свавільно виписує квитки водіям, зберігаючи обмеження швидкості в секреті".

"Він вважає за краще спілкуватися за допомогою примусу, а не за допомогою правил чи вказівок. Але це не спосіб регулювання цифрових активів. Викликаю розслідування", - написав Річчі Торрес у Твіттері.

А лідер республіканської більшості в Палаті представників США Том Еммер також підтримав рішення суду у справі SEC проти Ripple.

"Справа Ripple - це монументальна подія у встановленні того, що токен є окремим і відмінним від інвестиційного контракту, частиною якого він може бути або не бути. Тепер давайте зробимо це законом", - зазначив Том Еммер у Твіттері.

Як відреагував XRP та інші криптовалюти на рішення суду США

За останню добу монета XRP зросла на 69% на фоні новини про рішення Окружного суду США Південного округу Нью-Йорку. Згідно з даними порталу Coinmarketcap, монета займає четверте місце в топ-100 криптовалют за рівнем капіталізації. Наразі вона тягне на $41,8 млрд.

Тож якщо 13 липня токен коштував $0,47, то вже 14 липня його ціна на момент написання матеріалу зросла до $0,80. Пікове зростання криптовалюти в цей період досягло показнику у $0,87.

За даними Coinmarketcap, за добу XRP зросла на 70%.

Треба зазначити, що інші криптовалюти також пішли у зростання на фоні позитивної динаміки Ripple. Наприклад, за добу топові монети показали такий плюс: біткоїн зріс на 2,11%, ефір – на 5,77%, а BNB – 3,6% . Але найбільше зростання у топ-50 валют по капіталізації демонструють:

Cardano. Знаходиться на 7 місці. Динаміка: +21,32%.

Solana. Знаходиться на 8 місці. Динаміка: +25,27%.



Avalanche. Знаходиться на 14 місці. Динаміка: +17%.



Stellar. Знаходиться на 20 місці. Динаміка: +55,47%.



Lido. Знаходиться на 30 місці. Динаміка: +22,51%.



Як може змінитися крипторегулювання в США після історії з Ripple

Як розповів в коментарі Delo.ua директор Crane IP Law Firm Іван Никитченко, рішення суду Південного округу Нью-Йорку у справі SEC проти Ripple стало дуже показовим для ринку криптовалют. А все тому, що ця ситуація ще раз продемонструвала: США потрібна адекватна система нагляду за фінансовими ринками, тоді не буде виникати проблем в питаннях законодавчого регулювання віртуальних активів .

"Велика депресія, найглибша економічна криза в історії США, почалася саме через міхур, що лопнув на фондовому ринку. Світова фінансова криза 2008-2009 років також сталася через те, що американські регулятори "проспали" міхур на ринку заставного фінансування. І таких криз було б набагато більше, якби американська влада не вела жорсткого нагляду", - пояснює Никитченко.

Юрист вважає, що за багатьма ознаками ринок криптоактивів може стати таким же міхуром. Це створює ризик для мільйонів інвесторів, що можуть втратити мільярди своїх коштів.

"В такому випадку всі питання тоді будуть до офіційної влади. Оскільки профільного законодавства ще немає, SEC змушений застосовувати до цього ринку поточне законодавство. Вдавати, що ринку немає і нагляд не потрібен – регулятор не може". Іван Никитченко директор Crane IP Law Firm

На думку експерта, США має терміново приймати відповідне законодавство, що допоможе контролювати ринок криптовалют та позбутися проблем як у випадку судової тяганини між SEC та Ripple.