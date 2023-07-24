Украинские криптоинвесторы будут обязаны ежегодно декларировать свои виртуальные активы

Ежегодно украинцы подают декларации за период с 1 января по 31 декабря. Так что если законопроект о налогообложении криптовалют вступит в силу с 1 января 2024 года, тогда декларации с данными о виртуальных активах нужно будет подавать в 2025 году по результатам отчетного 2024 года. Декларирование будет проходить по общим правилам. Об этом в интервью Delo.ua рассказал член НКЦБФР Юрий Бойко.

Как отметил Юрий Бойко, для первого декларирования криптовалют украинцы будут должны выяснить много информации о своих транзакциях. В частности:

как, где и когда был приобретен виртуальный актив;

какие были расходы;

где, когда и какой был получен доход и т.д.

"То есть украинцы должны собрать соответствующие первичные документы, которые смогут подтвердить детали покупки, продажи криптовалюты. Не исключаю, что в этом вопросе у многих граждан могут возникнуть проблемы", - отметил Бойко.

Но со временем этот процесс будет упрощен, поскольку криптобиржи по примеру банков должны создать соответствующую инфраструктуру, где инвесторы смогут заказать документы, необходимые для декларирования.

"Если участники крипторинка захотят работать и дальше, они будут обязаны адаптировать свои бизнес-процессы под требования законодательства", – говорит Бойко.

В то же время возникает вопрос, как должны декларировать виртуальные активы украинцы, которые после 24 февраля находятся за границей, поскольку они уже могут считаться налоговыми резидентами другой страны.

В этом случае лицо должно определиться, является ли он резидентом Украины, говорит Бойко. Для этого нужно свериться с Налоговым кодексом, описывающим порядок определения статуса резидентности.

"Итак, если лицо является резидентом Украины, оно будет декларировать виртуальные активы и платить налоги. И тот фактор, что он находится за границей, ничего для такого гражданина не меняет. Если лицо стало резидентом другого государства, оно должно выполнять налоговые правила уже в другой юрисдикции", - объясняет Бойко.

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Больше о том, как будет построено налогообложение криптовалюты в Украине, нужно ли будет готовить декларацию об имущественном положении и доходах владельцам виртуальных активов, читайте в интервью "Какие налоги на криптовалюты будут платить украинцы. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР".