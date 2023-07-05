Як краще інвестувати в криптовалюту напередодні халвінгу лайткоїну – поради експертів

Курс лайткоїну має великі шанси на збільшення під час халвінгу лайткоїну у серпні 2023 року, каже директор Crane IP Law Firm Іван Нікітченко. А все тому, що ринок очікує зростання курсу під час халвінгу лайткоїну, тож таке зростання має відбутися. Про тренди інвестування у крипту під час халвінгу лайткоїну Delo.ua розповідає у статті "Халвінг лайткоїну. Чи зросте вартість LTC у серпні".



Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин підготував інвесторам топ-5 порад, які допоможуть ефективно вкласти гроші до халвінгу LTC та зберегти власні кошти від можливих ризиків. Ось ці рекомендації:

Не вкладайте всі кошти одразу.

Не інвестуйте останні гроші.

Будьте критичні та максимально обережні з торгівлею позиковими коштами.

Диверсифікуйте вкладення.

Використовуйте різні інвестиційні тактики, які дозволяють згладити коливання.



Шевчишин каже, що під час халвінгу лайткоїну можна використовувати такі схеми. Як варіант, можна інвестувати раз на місяць певну суму коштів. Наприклад, це може бути $100 кожного першого числа місяця.

"Також можна обрати інший підхід, коли інвестуєш певну суму коштів, якщо ціна просунулась у лайткоїні на $10. Тобто, людина придбала 100 LTC за ціною $85. Більше вона не вкладає додаткові гроші у цю монету, доки ціна не впала до $75 або не зросла до $95", - пояснює Шевчишин.

Більш детально про те, що таке халвінг лайткоїну, чому ця подія важлива для ринку криптовалют та як краще інвестувати у криптовалюту в цей період, читайте у статті Delo.ua "Халвінг лайткоїну. Чи зросте вартість LTC у серпні".