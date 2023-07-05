Как лучше инвестировать в криптовалюту накануне халвинга лайтокина – советы экспертов

Курс лайтокина имеет большие шансы на рост во время халвинга лайтокина в августе 2023 года, говорит директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко. А все потому, что рынок ожидает роста курса во время халвинга лайтокина, поэтому такой тренд должен произойти. О трендах инвестирования в крипту во время халвинга лайтокина Delo.ua рассказывает в статье "Халвинг лайтокина. Увеличится ли стоимость LTC в августе".

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин подготовил инвесторам топ-5 советов, которые помогут эффективно вложить деньги в халвинг LTC и сохранить собственные средства от возможных рисков. Вот эти рекомендации:

Не вкладывайте все средства сразу.

Не инвестируйте последние деньги.

Будьте критичны и максимально осторожны с торговлей заемными средствами.

Диверсифицируйте вложения.

Используйте различные инвестиционные тактики, позволяющие сгладить колебания.



Шевчишин говорит, что во время халвинга лайтокина можно использовать следующие схемы. Как вариант можно инвестировать раз в месяц определенную сумму средств. К примеру, это может быть $100 каждого первого числа месяца.

"Также можно выбрать другой подход, когда инвестируешь определенную сумму средств, если цена продвинулась в лайтокине на $10. То есть, человек приобрел 100 LTC по цене $85. Больше он не вкладывает дополнительные деньги в эту монету, пока цена не упала до $75 или не выросла до $95", – объясняет Шевчишин.

Более подробно о том, что такое халвинг лайтокина, почему это событие важно для рынка криптовалют и как лучше инвестировать в криптовалюту в этот период, читайте в статье Delo.ua "Халвинг лайтокина. Увеличится стоимость LTC в августе".