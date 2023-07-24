Українські криптоінвестори будуть зобов’язані щорічно декларувати свої віртуальні активи

Щороку українці подають декларації за період з 1-го січня до 31-го грудня. Тож якщо законопроєкт про оподаткування криптовалют вступить в силу з 1-го січня 2024 року, тоді декларації з даними про віртуальні активи треба буде подавати у 2025 році за результатами звітного 2024 року. Декларування відбуватиметься за загальними правилами. Про це під час інтерв’ю Delo.ua розповів член НКЦПФР Юрій Бойко.

Як зазначив Юрій Бойко, для першого декларування криптовалют українці будуть повинні з’ясувати багато інформації про свої транзакції. Зокрема:

як, де та коли був придбаний віртуальний актив;

які були витрати;

де, коли та який був отриманий дохід тощо.

"Тобто, українці мають зібрати відповідні первинні документи, які зможуть підтвердити деталі купівлі, продажу криптовалюти. Не виключаю, що в цьому питанні у багатьох громадян можуть виникнути проблеми", - зазначив Бойко.

Але з часом цей процес буде спрощено, оскільки криптобіржі за прикладом банків мають створити відповідну інфраструктуру, де інвестори зможуть замовити необхідні для декларування документи.

"Якщо учасники крипторинку захочуть працювати й далі, вони будуть зобов’язані адаптувати свої бізнес-процеси під вимоги законодавства", - говорить Бойко.

Водночас з цим виникає питання, як мають декларувати віртуальні активи українці, що після 24 лютого знаходяться за кордоном, оскільки вони вже можуть вважатися податковими резидентами іншої країни.

В цьому випадку особа має визначитися, чи є вона резидентом України, говорить Бойко. Для цього треба звіритися із Податковим кодексом, який описує порядок визначення статусу резидентності.

"Тож якщо особа є резидентом України, вона буде декларувати віртуальні активи та сплачувати податки. І той фактор, що вона знаходиться за кордоном, нічого для такого громадянина не змінює. Якщо особа стала резидентом іншої держави, вона має виконувати податкові правила вже в іншій юрисдикції", - пояснює Бойко.

Раніше експерти розповідали про те, як краще інвестувати в криптовалюту напередодні халвінгу лайткоїну.

Більше про те, як буде побудовано оподаткування криптовалюти в Україні, чи потрібно буде готувати декларацію про майновий стан і доходи власникам віртуальних активів, читайте в інтерв’ю "Які податки на криптовалюти будуть платити українці. Розповідає Юрій Бойко, член НКЦПФР".