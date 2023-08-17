Україна внесла до списку шахрайських фінпроєктів ще 18 сайтів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє, що посилила моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів, які залучають кошти з метою нібито інвестування у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами.

Як зазначають у відомстві, у зв’язку з відсутністю сталого законодавства з регулювання цифрових активів цим активно користуються бажаючі залучити кошти чи цифрові активи під сумнівні проєкти, інвестиції в які, як правило для громадян закінчуються повною або частковою втратою таких активів.

Зокрема там звертають увагу, що дані стосовно сумнівних сайтів доступні й на англомовній версії сайту, оскільки ті можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країн Євросоюзу та США, хоча офіси відповідних компаній часто знаходяться на території України.

"Так, при пошуку в інтернеті для англомовних громадян буде не складно знайти офіційне джерело, яке може упередити від інвестування в сумнівні проєкти. Також комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками регулятору США з метою посилення інформаційного впливу на цю проблематику", - зазначив член НКЦПФР Іраклій Барамія.

Наразі комісія включила до свого списку потенційно шахрайських сайті ще 18 позицій, серед яких Amega Global Ltd (amega.finance/ru), HYCM (hycm.com/ru), Accuindex (accuindex.com/rus), Duar Soft (duarsoft.com), CapitalXtend (capitalxtend.com/ru), Axiory (axiory.com/ru), Fondexx (fondexx.com), Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua), ForexChief (fcxchief.asia/ua) та IQcent (iqcent.com/ru).

Також до реєстру ймовірних скам-проектів потрапили Videforex (videforex.com/ru), Worldforex (kz.wforex.biz), Bethle Aster (blafx.com), Forex EuroClub (fxeuroclub.com), Vinex Trade (my.vintrade.io), BitcoinBTC (bitcoinbtc.cc), Школа Алекса Яновського (action.alexyanovsky.com/start), Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com).

Повний перелік, як і раніше, доступний на сайті НКЦПФР в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності за 10 ознаками або ж звернутися з відповідним запитом до регулятора (еmail: [email protected]).

Загалом тепер у згаданому реєстрі міститься 188 позицій. Нагадаємо, що попередній раз регулятор оновлював цей ресурс у квітні поточного року, додавши до нього ще 14 сайтів.

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