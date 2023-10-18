В Україні додали до реєстру шахрайських інвестпроєктів ще 16 сайтів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 інтернет-ресурсів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Зокрема, список доповнено наступними потенційно шахрайськими сайтами: Trade.com | CFD (cfd.trade.com/en), FXStandart (fxstandart.com/ru/main), Cauvocapital (cauvocapital.com, ru.cauvocapital.net), Accent Forex (accentforex.com/ru), IB Platform (ibplatform.info) та Trade Union Trust (tradeuniontrust.com/ru).

Також до нього внесено JFD Trade (jfd-trade.com), TFX Pro (tfx-pro.com), Capital ex Pro (capitalexpro.co), KONA (kona.team), Tradefora (tradefora.com/ru), BTQ (btqink.com), UBK Markets (ubkmarketsethlink.on.fleek.co, ubkmarkets.info/ru), xDirect (xdirect.ua), SM-kdly (smkdly.com/ru) та TopTrades (top-trades.net).

Повний перелік проєктів наведений на сайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі ж відсутності там інформації про певний сумнівний сайт потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту".

В НКЦПФР також закликають громадян, що володіють інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках, повідомляти її до комісії на еmail: [email protected].

Нагадаємо, що попередній раз регулятор розширяв перелік імовірно шахрайських інвестпроєктів у середині серпня. Відповідно, тепер він збільшився з 188 до 204 позицій.