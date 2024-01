В Украине добавили в реестр мошеннических инвестпроектов еще 14 сайтов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 интернет-ресурсов, которые могут иметь отношение к финансовым проектам, основанным мошенниками.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Всего в списке насчитывается 235 сомнительных проектов, участие в которых несет высокие риски для инвесторов из-за отсутствия регулирования их деятельности в Украине.

В частности, в реестр попали JFD Trade (ameriukr.com), TIER TRADES (tiertrades.com), BITFX FREEDOM (bitfxfreedom.com), MORGAN OPTION TRADE FX (morganoptiontradefx.com), ApolloX (apollox.finance/ru), MITFX (misbtcinvestments.com), EuroXTradeFX (euroxtradefx.com), Cryptogo365 Ltd (ru.cryptogo365.com), ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS (arenacapitals.uk), WEALTH PARAMOUNT (wealthparamounts.com), FINANCE XBTFX (xbtfx.io), AAFXTrading Company LTD (aafxtrading.com), WOXA LTD (woxa.com).

Регулятор предостерегает, что такие проекты основаны в так называемых "серых зонах" рынков капитала, свободных от регулирования и гарантий соблюдения прав инвестора и ответственности участников. Они занимаются форекс-трейдингом, операциями с криптоактивами, бинарными опционами, инвестированием в финансовые инструменты, управлением активами и т.д.

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

Большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%).

Отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций).

Агрессивный маркетинг (Сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.).

отсутствие физического офиса;

Отсутствует аккредитация инвестора;

Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

Отсутствие подписанных документов;

Настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

Сокрытие права собственности.

Напомним последний раз реестр обновлялся в декабре, тогда к нему добавили еще 17 сайтов

Источник фото: ua.depositphotos.com