- Категория
- Фондовые рынки
- Дата публикации
-
В Украине добавили в реестр мошеннических инвестпроектов еще 14 сайтов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 интернет-ресурсов, которые могут иметь отношение к финансовым проектам, основанным мошенниками.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Всего в списке насчитывается 235 сомнительных проектов, участие в которых несет высокие риски для инвесторов из-за отсутствия регулирования их деятельности в Украине.
В частности, в реестр попали JFD Trade (ameriukr.com), TIER TRADES (tiertrades.com), BITFX FREEDOM (bitfxfreedom.com), MORGAN OPTION TRADE FX (morganoptiontradefx.com), ApolloX (apollox.finance/ru), MITFX (misbtcinvestments.com), EuroXTradeFX (euroxtradefx.com), Cryptogo365 Ltd (ru.cryptogo365.com), ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS (arenacapitals.uk), WEALTH PARAMOUNT (wealthparamounts.com), FINANCE XBTFX (xbtfx.io), AAFXTrading Company LTD (aafxtrading.com), WOXA LTD (woxa.com).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Регулятор предостерегает, что такие проекты основаны в так называемых "серых зонах" рынков капитала, свободных от регулирования и гарантий соблюдения прав инвестора и ответственности участников. Они занимаются форекс-трейдингом, операциями с криптоактивами, бинарными опционами, инвестированием в финансовые инструменты, управлением активами и т.д.
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- Большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%).
- Отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций).
- Агрессивный маркетинг (Сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.).
- отсутствие физического офиса;
- Отсутствует аккредитация инвестора;
- Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- Отсутствие подписанных документов;
- Настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- Сокрытие права собственности.
Напомним последний раз реестр обновлялся в декабре, тогда к нему добавили еще 17 сайтов
Источник фото: ua.depositphotos.com