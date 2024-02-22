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Фінанси
Дата публікації

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів
Фото: Depositphotos

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оновила список сумнівних інвестиційних проєктів та включила в нього ще 10 кейсів. Про це повідомила пресслужба відомства.

Список поповнився такими проєктами:

  • Sun Miner – https://www.sunminer.com/
  • S-Forex – https://s-forex.io/
  • S-IPO – https://s-ipo.io/
  • FXGT – https://fxgt.com/
  • IUX Markets – https://www.iuxmarkets.com/en
  • T4Trade – https://www.t4trade.com/
  • KOT4X – https://kot4x.com/
  • SimpleFX – https://simplefx.com/
  • S-Pharmaceutical – https://pharmaticals.com/
  • 4XC – https://4xc.com/

За словами Іраклія Барамія, який є членом НКЦПФР, що відповідає за даний напрямок роботи в регуляторі, комісія активно працює над виявленням проєктів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів.

"І в цьому нам також допомагають міжнародні колеги. Вдячні Financial Conduct Authority (Регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації. Зокрема, це надає можливість Комісії швидко та обґрунтовано приймати рішення щодо відповідних проектів", - зазначив він.

У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, 
  • осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
  • агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
  • відсутність фізичного офісу; 
  • відсутня акредитація інвестора; 
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
  • відсутність підписаних документів; 
  • настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
  • приховування права власності.

Востаннє реєстр був оновлений на початку лютого – в нього додали ще 11 інвестпроєктів.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко