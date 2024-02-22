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НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оновила список сумнівних інвестиційних проєктів та включила в нього ще 10 кейсів. Про це повідомила пресслужба відомства.
Список поповнився такими проєктами:
- Sun Miner – https://www.sunminer.com/
- S-Forex – https://s-forex.io/
- S-IPO – https://s-ipo.io/
- FXGT – https://fxgt.com/
- IUX Markets – https://www.iuxmarkets.com/en
- T4Trade – https://www.t4trade.com/
- KOT4X – https://kot4x.com/
- SimpleFX – https://simplefx.com/
- S-Pharmaceutical – https://pharmaticals.com/
- 4XC – https://4xc.com/
За словами Іраклія Барамія, який є членом НКЦПФР, що відповідає за даний напрямок роботи в регуляторі, комісія активно працює над виявленням проєктів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів.
"І в цьому нам також допомагають міжнародні колеги. Вдячні Financial Conduct Authority (Регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації. Зокрема, це надає можливість Комісії швидко та обґрунтовано приймати рішення щодо відповідних проектів", - зазначив він.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.
Востаннє реєстр був оновлений на початку лютого – в нього додали ще 11 інвестпроєктів.
Фото: ua.depositphotos.com