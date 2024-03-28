ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категорія
Фондові ринки
Дата публікації

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів на 12 кейсів

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів на 12 кейсів
Фото: Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список ненадійних інвестиційних проєктів, додавши в нього ще 12 кейсів.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба органу.

Цього разу Комісією виявлено ще 12 кейсів:

  • CapitalProf – https://capitalprof.com/ https://capitalprof.biz/ https://capitalprof.ai/ 
  • Crypto Lloyds / Crypto Lloyds LTD – https://crypto-lloyds.com/ 
  • ABNBITFX – https://abnbitfx.com/ 
  • Advanced Mining – https://www.advancedmining.io/ 
  • DotBig – https://dotbig.com/ru
  • IncCrypto – https://inccrypto.net/ 
  • xChief Ltd. – https://www.xchief.com/ua/ 
  • ParadTrade – https://paradtrade.com/ 
  • RWB Group – https://rwb-gr.ltd/ 
  • Avalon Technologies – https://avalon.pro/ 
  • RoboForex – https://roboforex.com/ 
  • Fondexx – https://fondexx.com.ua/

Також потенційним інвесторам нагадали про значні ризики пов’язані з інвестування:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, 
  • осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

У НКЦПФР нагадують, що повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: [email protected].

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
  • агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
  • відсутність фізичного офісу; 
  • відсутня акредитація інвестора; 
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
  • відсутність підписаних документів; 
  • настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
  • приховування права власності.

Востаннє реєстр був оновлений в середині лютого – в нього додали ще 10 інвестпроєктів.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко