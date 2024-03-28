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- Фондові ринки
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НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів на 12 кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список ненадійних інвестиційних проєктів, додавши в нього ще 12 кейсів.
Про це повідомляє пресслужба органу.
Цього разу Комісією виявлено ще 12 кейсів:
- CapitalProf – https://capitalprof.com/ https://capitalprof.biz/ https://capitalprof.ai/
- Crypto Lloyds / Crypto Lloyds LTD – https://crypto-lloyds.com/
- ABNBITFX – https://abnbitfx.com/
- Advanced Mining – https://www.advancedmining.io/
- DotBig – https://dotbig.com/ru
- IncCrypto – https://inccrypto.net/
- xChief Ltd. – https://www.xchief.com/ua/
- ParadTrade – https://paradtrade.com/
- RWB Group – https://rwb-gr.ltd/
- Avalon Technologies – https://avalon.pro/
- RoboForex – https://roboforex.com/
- Fondexx – https://fondexx.com.ua/
Також потенційним інвесторам нагадали про значні ризики пов’язані з інвестування:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
У НКЦПФР нагадують, що повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: [email protected].
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.
Востаннє реєстр був оновлений в середині лютого – в нього додали ще 10 інвестпроєктів.
Фото: ua.depositphotos.com