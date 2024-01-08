"Це не гроші". В НБУ розповіли про позицію щодо криптовалюти

Україна на шляху щодо легалізації криптовалют перебуває там, де й декілька років тому. І Національний банк не вважає криптоактиви грошима. Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

"Ми не вважаємо криптоактиви засобом платежу. Тобто це не гроші. І до речі тут наша позиція збігається з позицією наших колег з Міжнародного валютного фонду", – висловилася чиновниця.

За її словами, МВФ вважає, що "будь-які зміни ландшафту або інструментарію грошово-кредитної політики" під час війни можуть створять ризик для фінансової стабільності України.

"Саме тому в меморандумі [з МВФ, – ред.] є окремий пункт, що ми разом з експертами з Міжнародного валютного фонду вивчимо основні підходи й практики європейських та інших країн до ринку криптоактивів і після цього подивимося, як треба правильно це імплементувати в нашому законодавстві", – додала Рожкова.

Вона зазначила, що для української економіки макрофінансова стабільність наразі важливіша, ніж криптовалюта.

Криптовалюта в Україні: рішення влади

Ще у 2017 році НБУ, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Нацкомісія з регулювання у сфері ринків фінансових послуг, опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що "складна правова природа криптовалют" не дозволяє визнати їх грошовими коштами, валютою, платіжним засобом іншої країни, валютною цінністю, електронними грошима, цінними паперами чи грошовим сурогатом.

У лютому 2022-го Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи". Передбачалося, що він дозволить запустити легальний ринок таких активів, але запрацює після того, як парламент підтримає ще один проєкт – про оподаткування операцій із криптовалютою.

Проте пізніше член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Юрій Бойко пояснював в інтервʼю Delo.ua, що робоча група, яка мала напрацювати зміни до Податкового кодексу, не змогла виписати необхідні норми, оскільки в законі "Про віртуальні активи" існують правові невизначеності.

Тому було вирішено, що закон потрібно допрацювати та імплементувати в цей документ норми MiCa – європейського документа, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС.

Водночас у Національній стратегії доходів, яку нещодавно опублікував уряд, вказано, що протягом 2024 року планується проаналізувати різні варіанти оподаткування віртуальних активів, можливих в українському контексті.