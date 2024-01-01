Криптобіржа Binance відмовляється від власного стейблкоїну BUSD

Вже 2 січня 2024 року з п’ятої ранку за київським часом вивід BUSD стане недоступним, розповіли Delo.ua у прес-службі Binance. Тож кошти, що залишилися на акаунтах користувачів, будуть автоматично конвертовані у FDUSD за курсом 1:1. Більше про особливості закриття відомого проєкту читайте у статті Delo.ua "Привид BUSD. Чому Binance відмовилась від власного стейблкоїну та як тепер зміняться правила гри".

Після 2 січня користувачі зможуть продовжувати вводити BUSD на Binance та конвертувати BUSD у FDUSD вручну за курсом 1:1 до подальшого повідомлення. Наприклад, мова йде про необроблені або подальші депозити в цій монеті. Зараз люди зможуть конвертувати BUSD у FDUSD за курсом 1:1 на Порталі конвертації з нульовою комісією. Попередньо очікується, що погашення активів буде можливо до лютого 2024 року.

В прес-службі Binance рекомендують користувачам не хвилюватися. Усі баланси токенів BUSD у спотових гаманцях та гаманцях для поповнення будуть автоматично конвертовані у FDUSD за курсом 1:1. На конвертацію може піти приблизно 24 години або більше.

"Після конвертації введення коштів буде відновлено до подальшого повідомлення. Ми повідомимо користувачів окремо про відновлення роботи введення токенів", - говорять в компанії.

При цьому представники криптобіржі Binance звертають увагу на те, що усі гроші власників BUSD під час технічних робіт будуть надійно захищені: "Якщо у користувачів виникнуть проблеми, вони можуть звернутися до служби підтримки користувачів Binance".

Чому Binance проводить делістинг BUSD

Як пояснили редакції Delo.ua в прес-службі Binance, проблеми зі BUSD розпочались 13 лютого 2023 року. В цей день компанія Paxos, яка є емітентом цього стейблкоїну, оголосила про припинення співпраці з криптобіржею по проєкту BUSD.

"Починаючи з 21 лютого, Paxos припинить випуск нових токенів BUSD відповідно до вказівок Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). Усі токени BUSD, випущені Paxos Trust, мають і завжди будуть забезпечені 1:1 резервами, деномінованими в доларах США, повністю відокремленими та зберігаються на віддалених рахунках банкрутства. Резерви BUSD повністю забезпечені", - зазначила компанія в своєму повідомленні.

Також представники Paxos відмітили, що BUSD залишатиметься повністю підтримуваним Paxos і доступним для активованих клієнтів принаймні до лютого 2024 року.

Більше про причини закриття Binance власного стейблкоїну BUSD, Delo.ua розповідає у статті "Привид BUSD. Чому Binance відмовилась від власного стейблкоїну та як тепер зміняться правила гри".