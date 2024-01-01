Криптобиржа Binance отказывается от собственного стейблкоина BUSD

Уже 2 января 2024 с пяти утра по киевскому времени вывод BUSD станет недоступным, рассказали Delo.ua в пресс-службе Binance. Так что средства, оставшиеся на аккаунтах пользователей, будут автоматически конвертированы в FDUSD по курсу 1:1. Больше об особенностях закрытия известного проекта читайте в статье Delo.ua "Призрак BUSD. Почему Binance отказалась от собственного стейблкоина и как изменятся правила игры".

После 2 января пользователи смогут продолжать вводить BUSD на Binance и конвертировать BUSD в FDUSD вручную по курсу 1:1 до последующего сообщения. Например, речь идет о необработанных или последующих депозитах в этой монете. Сейчас люди смогут конвертировать BUSD в FDUSD по курсу 1:1 на Портале конвертации с нулевой комиссией. Предварительно ожидается, что погашение активов будет возможно до февраля 2024 года.

В пресс-службе Binance рекомендуют пользователям не беспокоиться. Все балансы токенов BUSD в спотовых кошельках и кошельках для пополнения будут автоматически конвертированы в FDUSD по курсу 1:1. На конвертацию может уйти примерно 24 часа или больше.

"После конвертации ввод средств будет возобновлен до дальнейшего сообщения. Мы сообщим пользователям отдельно о возобновлении работы ввода токенов", - говорят в компании.

При этом представители криптобиржи Binance обращают внимание, что все деньги владельцев BUSD во время технических работ будут надежно защищены: "Если у пользователей возникнут проблемы, они могут обратиться в службу поддержки пользователей Binance".

Почему Binance проводит делистинг BUSD

Как объяснили редакции Delo.ua в пресс-службе Binance, проблемы с BUSD начались 13 февраля 2023 года. В этот день компания Paxos, являющаяся эмитентом этого стейблкоина, объявила о прекращении сотрудничества с криптобиржей по проекту BUSD.

Начиная с 21 февраля, Paxos прекратит выпуск новых токенов BUSD в соответствии с указаниями Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Все токены BUSD, выпущенные Paxos Trust, обладают и всегда будут обеспечены 1:1 резервами, деноминированными в долларах США, полностью обособленными и хранящимися на удаленных счетах банкротства. Резервы BUSD полностью обеспечены", - отметила компания в своем сообщении.

Также представители Paxos отметили, что BUSD будет оставаться полностью поддерживаемым Paxos и доступным для активированных клиентов по крайней мере до февраля 2024 года.

Больше о причинах закрытия Binance собственного стейблкоина BUSD, Delo.ua рассказывает в статье "Призрак BUSD. Почему Binance отказалась от собственного стейблкоина и как теперь изменятся правила игры".