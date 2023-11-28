Продал биткоин – заплати налоги. Как депутаты хотят контролировать рынок криптовалют в Украине

Все операции с криптоактивами будут попадать под налогообложение: с прибыли придется заплатить до 18% НДФЛ и еще 1,5% военного сбора. Кроме того, криптобиржи будут получать разрешение для того, чтобы работать в Украине.

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С начала ноября в Верховной Раде появилось сразу два законопроекта, которые описывают правила налогообложения операций с виртуальными активами, а также механизм авторизации и надзора за поставщиками услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (криптобиржи).

Инициатором первого законопроекта № 10225 является депутат от партии "Слуга народа" Александр Сова. Хотя концептуально разработкой этого документа занималась Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Второй, альтернативный законопроект № 10225-1, формально зарегистрировал депутат "Слуги народа" Антон Швачко. Фактически этот проект готовило Министерство цифровой трансформации совместно с бизнесом, о чем сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Учитывая активное развитие криптоиндустрии в Украине и тот резонанс, который вызывают любые попытки государства взять виртуальные активы под контроль, delo решило выждать, пока эмоции вокруг законодательных инициатив немного улягутся, и предметно разобраться, что ожидает криптоэнтузиастов.

Что уже сделано для регулирования рынка криптовалют в Украине

Верховная Рада еще в начале 2022 года приняла закон № 2074-IX "О виртуальных активах". Он является основополагающим документом, который регулирует правоотношения, возникающие при обороте виртуальных активов в Украине, определяет права и обязанности участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в этой сфере.

Этот закон так и не вступил в силу. Для того, чтобы это произошло, парламент должен был утвердить изменения в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами.

Соответственно, если Рада поддержит один из внесенных законопроектов (первый, к слову, содержит новую редакцию закона о виртуальных активах), нормативно-правовая база для крипторынка в Украине в целом будет готова.

Какой алгоритм налогообложения предлагают депутаты

Согласно нормам законопроекта № 10225, виртуальные активы приравнены к инвестиционным активам. В свою очередь, налогообложению будет подлежать инвестиционная прибыль от операций с виртуальными активами.

Расчет базы налогообложения будет происходить следующим образом:

определяется финансовый результат от операции с конкретным виртуальным активом (прибыль или убыток). Для этого сумму дохода, полученного от операции с виртуальным активом, нужно уменьшить на стоимость этих виртуальных активов;

доходом будет считаться цена, указанная в договоре купли-продажи/обмена криптоактива, которая не может быть ниже его рыночной стоимости, а стоимостью актива – сумма документально подтвержденных расходов на его приобретение, эмиссию, майнинг;



налогоплательщик по результатам года определяет прибыль или убыток по операциям с криптовалютой, и отчитывается (декларирует) об итоговом финансовом результате перед налоговой.



"Если по результатам отчетного года получена инвестиционная прибыль от операций с виртуальными активами, ее значение будет включаться в общий налогооблагаемый доход", – объясняет Татьяна Жук, адвокат юридического бюро ECOVIS Bondar & Bondar.

Какими будут ставки налога

Шкала налогообложения для виртуальных активов максимально простая.

Инвестиционную прибыль от операций с криптовалютами депутаты предлагают облагать налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и дополнительно еще военным сбором по ставке 1,5%. НДС для таких операций не предусмотрен. Исключение составляет лишь продажа NFT – виртуальных активов, определенных индивидуальными признаками. Сделки с ними будут дополнительно облагаться НДС.

Как будет выглядеть налогообложение на практике

Чтобы понять, как это будет работать в реальной жизни, возьмем два примера сделок.

Первый вариант: налогоплательщик на бирже купил биткоин, через месяц продал его и получил 10% дохода за счет того, что биткоин вырос в цене. Но при этом обмена виртуальных активов на фиатную валюту (гривну/доллар/евро) не было, средства так и остались в криптовалюте.

Исходя из того, что продажа биткоина произошла с получением инвестиционной прибыли (доход от продажи больше чем расходы на приобретение), то с этих самых 10% разницы нужно будет уплатить 18% налога и 1,5% военного сбора.

И совершенно неважно, получил ли налогоплательщик фиатную валюту или оставил свои деньги "замороженными" в криптовалюте.

"Согласно законопроекту № 10225, для целей налогообложения продажей виртуального актива является как его продажа за деньги, так и его обмен на другую криптовалюту либо любые другие операции, в результате которых происходит переход права собственности на виртуальный актив", – уточняет Татьяна Жук.

Второй вариант: налогоплательщик производит обмен криптовалюты по р2р-схеме. Со своей банковской карты он на карту другого физлица переводит некую сумму в гривне и получает на свой кошелек криптовалюту. Потом по такой же схеме происходит продажа криптовалюты за гривну с ее зачислением на карту налогоплательщика.

Поскольку р2р-операция предполагает получение дохода в виде разницы между курсом покупки и продажи криптовалюты (спред), она также попадает под налогообложение.

Как объясняет юрист GLS Law Company Алина Горяева, законопроект № 10225 вводит понятие продажи (отчуждения) виртуального актива для целей налогообложения. А в случае с р2р-операциями как раз и происходит такая продажа, то есть, обмен криптовалюты на фиатные деньги.

Поэтому инвестиционная прибыль от подобных операций попадает под 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Как будет происходить контроль за уплатой налогов

Депутаты хотят сделать биржевые площадки налоговыми агентами, которые будут вычитать налог из инвестиционной прибыли.

"Это означает, что в момент операции с виртуальными активами биржа должна начислять налоги и удерживать их из тех транзакций, которые проводят физические лица", – комментирует Алина Горяева.

Помимо этого, налоговые агенты обязаны вести учет всех операций: отражать объем доходов, начисленных пользователям биржи, сумму удержанного с них налога и ежеквартально передавать эти данные в Государственную налоговую службу (ГНС).

Для того, чтобы криптобиржи были подотчетны украинской налоговой, депутаты хотят обязать их проходить процедуру регистрации в НКЦБФР и Нацбанке. Помимо этого, биржи будут платить от 425 тыс грн до 1,36 млн грн в год за возможность вести деятельность в Украине.

Вдобавок к этому торговые площадки будут обязаны хранить историю транзакций за 5 лет, а по запросу ГНС биржам придется предоставлять информацию об операциях конкретных пользователей.

Впрочем, налогоплательщика-физлицам тоже придется контролировать все свои операции с криптовалютой. Каждый украинец, который в течение года проводил хоть какие-то сделки с виртуальными активами, должен будет отразить годовой финансовый результат от таких операций в декларации об имущественном состоянии и доходах. Причем, не имеет значения, будет это прибыль или убыток. Покупал биткоины – в любом случае подавай декларацию!

В чем отличия законопроекта, который разработало Минцифры

Альтернативный законопроект № 10225-1 от Минцифры предполагает несколько иной подход к налогообложению операций с виртуальными активами.

Будет предусмотрен некий льготный период. Но только для тех налогоплательщиков, у которых годовая сумма инвестиционной прибыли от операций с виртуальными активами не превышает 7 млн грн.

Первые три года после вступления в силу закона ставка НДФЛ для инвестприбыли от таких операций составит 5%, в течение следующих пяти лет – 9%, а далее ставка вырастет до 18%.

Кроме того, Минцифры предлагает создать некую инновационную зону. Это будет специальный режим, который должен помочь криптопроектам выходить на рынок и "обкатывать" новые продукты. За возможность участвовать в такой инновационной зоне нужно будет заплатить 100 тыс грн в год, допуск к спецрежиму дается на три года.

Надзор на рынке виртуальных активов будет осуществлять не НКЦБФР, а Минцифры. Оно будет принимать решение об авторизации криптобирж в течение 30 дней с даты подачи заявления. Причем, ежегодная плата за работу в Украине не предусмотрена. Вместо этого будет разовый платеж за доступ на рынок – от 17 до 51 тыс грн. Сама авторизация бессрочная.