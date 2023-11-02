За год объем криптовалютных транзакций в Украине упал на $35,8 млрд - исследование Chainalysis

В Украине снижение объемов криптотранзакций обусловлено чрезвычайными экономическими трудностями, вызванными войной. Также на эти тренды повлияла миграция многих украинских жителей и компаний, включая криптоплатформы, в другие части Европы. Обо всем этом говорится в Отчете о географии криптовалюты от компании Chainalysis. Больше о том, какие проблемы и перспективы существуют в украинской криптотрасли, Delo.ua рассказывает в статье "Как война повлияла на украинский рынок криптовалют".

В то же время во время полномасштабной войны количество криптовалютных транзакций в Украине возросло, отмечают аналитики Chainalysis. То есть украинцы используют криптовалюту для повседневных целей: сбережения, пожертвования и отправки денежных переводов домой.

"Несмотря на то, что объемы транзакций в Восточной Европе упали из года в год, количество переводов остается неизменным почти везде, кроме России, и даже выросло в таких местах как Украина и Польша. Это свидетельствует о том, что жители этих стран все еще используют криптовалюту примерно такими же темпами", – говорится в отчете.

При этом в отчете говорится, что украинская криптоиндустрия имеет хорошие возможности для восстановления после войны.

"Когда последствия российско-украинской войны уменьшатся, мы надеемся увидеть, что больше криптобизнеса будет возвращаться в Украину. Также постоянное развитие крипторегуляции и дальше будет способствовать росту внедрения криптовалют в Восточной Европе", - отмечают представители Chainalysis.

Какое место занимает Украина в Глобальном индексе внедрения криптовалют

В ежегодном Отчете о географии криптовалюты компания Chainalysis опубликовала Глобальный индекс внедрения криптовалют за 2023 год. В этом рейтинге Украина заняла 5 место среди 155 стран мира (в прошлом году было 3 место). Лидерами индекса стали Индия, Нигерия, Вьетнам и США.

Следует отметить, что команда Chainalysis разбирала разные показатели мировой криптоэкономики. Речь идет о состоянии розничных услуг, объемах биржевой торговли P2P, развитии DeFi и т.д.

Больше о том, как беженцы влияют на стабилизацию крипторынка в Украине, читайте в статье Delo.ua "Как война повлияла на украинский рынок криптовалют".