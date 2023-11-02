За рік обсяг криптовалютних транзакцій в Україні впав на $35,8 млрд - дослідження Chainalysis

В Україні зниження обсягів криптотранзакцій зумовлене надзвичайними економічними труднощами, спричиненими війною. Також на ці тренди вплинула міграція багатьох українських жителів і компаній — включно з криптоплатформами — до інших частин Європи. Про все це говориться в Звіті про географію криптовалюти від компанії Chainalysis. Більше про те, які проблеми та перспективи існують в українській криптогалузі, Delo.ua розповідає у статті "Як війна вплинула на український ринок криптовалют".

Водночас з цим, під час повномасштабної війни кількість криптовалютних транзакцій в Україні зросла, відмічають аналітики Chainalysis. Тобто, українці використовують криптовалюту для повсякденних цілей: заощадження, пожертвування та відправлення грошових переказів додому.

"Незважаючи на те, що обсяги транзакцій у Східній Європі впали з року в рік, кількість переказів залишається незмінною майже скрізь, крім Росії, і навіть зросла в таких місцях, як Україна та Польща. Це свідчить про те, що жителі цих країн все ще використовують криптовалюту приблизно такими ж темпами", - говориться у звіті.

При цьому у звіті сказано, що українська криптоіндустрія має гарні можливості для відновлення після війни.

"Коли наслідки російсько-української війни зменшаться, ми сподіваємося побачити, що більше криптобізнесу повертатиметься в Україну. Також постійний розвиток крипторегуляції й надалі сприятиме зростанню впровадження криптовалют у Східній Європі", - зазначають представники Chainalysis.

Яке місце займає Україна в Глобальному індексі впровадження криптовалют

В щорічному Звіті про географію криптовалюти компанія Chainalysis опублікувала Глобальний індекс впровадження криптовалют за 2023 рік. В цьому рейтингу Україна зайняла 5-е місце серед 155 країн світу (в минулому році було 3-е місце). Лідерами індексу стали Індія, Нігерія, В’єтнам та США.

Варто зазначити, що команда Chainalysis розбирала різні показники світової криптоекономініки. Мова йде про стан роздрібних послуг, обсяги біржової торгівлі P2P, розвиток DeFi та ін.

Більше про те, як біженці впливають на стабілізацію крипторинку в Україні, читайте у статті Delo.ua "Як війна вплинула на український ринок криптовалют".