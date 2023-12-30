Привид BUSD. Чому Binance відмовилась від власного стейблкоїну та як тепер зміняться правила гри

В середині грудня відома криптоплатформа Binance припинила підтримку стейблкоїну BUSD та його продуктів. Вивід цієї монети закривається на початку січня 2024 року. Редакція Delo.ua розповідає читачам, чому криптобіржа закриває відомий проєкт, яка монета замінить BUSD та що робити власникам цієї валюти, щоб не втратити кошти.

Чому Binance проводить делістинг BUSD

Як пояснили редакції Delo.ua в прес-службі Binance, проблеми зі BUSD розпочались 13 лютого 2023 року. В цей день компанія Paxos, яка є емітентом цього стейблкоїну, оголосила про припинення співпраці з криптобіржею по проєкту BUSD.

"Починаючи з 21 лютого, Paxos припинить випуск нових токенів BUSD відповідно до вказівок Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). Усі токени BUSD, випущені Paxos Trust, мають і завжди будуть забезпечені 1:1 резервами, деномінованими в доларах США, повністю відокремленими та зберігаються на віддалених рахунках банкрутства. Резерви BUSD повністю забезпечені", - зазначила компанія в своєму повідомленні.

Також представники Paxos відмітили, що BUSD залишатиметься повністю підтримуваним Paxos і доступним для активованих клієнтів принаймні до лютого 2024 року.

Як відбувається делістинг стейблкоїну BUSD

Вже 2 січня 2024 року з п’ятої ранку за київським часом вивід BUSD стане недоступним, наголошують у прес-службі Binance. Тож кошти, що залишилися на акаунтах користувачів, будуть автоматично конвертовані у FDUSD за курсом 1:1 ( більше читайте у розділі про стейблкоїн ). Виключення – користувачі з Японії, Франції, Італії, Польщі та Казахстану.

Після 2 січня користувачі зможуть продовжувати вводити BUSD на Binance та конвертувати BUSD у FDUSD вручну за курсом 1:1 до подальшого повідомлення. Наприклад, мова йде про необроблені або подальші депозити в цій монеті. Зараз люди зможуть конвертувати BUSD у FDUSD за курсом 1:1 на Порталі конвертації з нульовою комісією. Попередньо очікується, що погашення активів буде можливо до лютого 2024 року.

"BUSD із прив'язкою до Binance, використані для застави, також буде конвертовано у FDUSD за курсом 1:1. Ми розраховуємо завершити конвертацію у грудні 2023 року та окремо повідомимо про завершення конвертації застав", - звернули увагу в прес-службі.

Як діяти власникам BUSD для збереження коштів

В прес-службі Binance рекомендують користувачам не хвилюватися. Усі баланси токенів BUSD у спотових гаманцях та гаманцях для поповнення будуть автоматично конвертовані у FDUSD за курсом 1:1. На конвертацію може піти приблизно 24 години або більше.

"Після конвертації введення коштів буде відновлено до подальшого повідомлення. Ми повідомимо користувачів окремо про відновлення роботи введення токенів", - говорять в компанії.

При цьому представники криптобіржі Binance звертають увагу на те, що усі гроші власників BUSD під час технічних робіт будуть надійно захищені: "Якщо у користувачів виникнуть проблеми, вони можуть звернутися до служби підтримки користувачів Binance".

Що треба знати про криптовалюту FDUSD

В прес-службі Binance не коментують, чому для конвертації BUSD обрали саме стейблкоїн FDUSD. Цей проєкт офіційно не пов’язаний з криптоплатформою, але біржа підтримує монету, обравши її на заміну власному BUSD. Тож що відомо про FDUSD?

Наприкінці весни 2023 року гонконзька компанія First Digital представила новий стейблкоїн під назвою First Digital USD або FDUSD, передає видання Theblock. Монета прив’язана до долара США, але регулюватиметься в Азії. Резерви криптовалюти будуть утримуватися на окремих рахунках установ в Азії.

"First Digital Labs тісно співпрацюватиме з місцевими та закордонними регуляторними органами, щоб забезпечити повну відповідність чинним і майбутнім чинним законам та нормам. First Digital Labs братиме участь у формуванні їх розвитку, включаючи формування будь-яких регуляторних режимів, під які FDUSD та/або First Digital може підпасти в осяжному майбутньому", - йдеться в заяві компанії.

Згідно з даними Сoinmarketcap, FDUSD - це стейблкоїн із співвідношенням 1:1 до долару США. Стабільність монети забезпечується за рахунок того, щоб вартість утримуваних резервних активів відповідала або перевищувала загальну кількість стейблкоїнів в обігу. По суті, резерви служать гарантією зобов’язань емітента викупити стейблкоїн за його номінальною вартістю.

Також варто зазначити, що у другій половині 2023 року ринкова капіталізація FDUSD суттєво зросла. За даними Coingecko, якщо у серпні цей індикатор був на рівні $260 млн, то вже в грудні проєкт піднявся до $1,788 млрд.

Чим був цікавий стейблкоїн BUSD

Згідно з даними Сoinmarketcap, Binance USD або BUSD - це стейблкоїн, забезпечений у співвідношенні 1:1 з доларом США. Восени 2019 року монета була випущена Binance у партнерстві з Paxos, схвалена та регульована NYDFS. Його мета - поєднання стабільності долара з технологією блокчейну. BUSD на 100% гарантовано резервами у вигляді фіатної готівки на виділених рахунках у застрахованих банках США та/або держоблігаціях США.

Загалом коли проєкт BUSD був у розквіті, він займав велику долю ринку стейблкоїнів, який сьогодні складає $131,8 млрд. Так, за даними сайту Coingecko, ще в кінці 2022 року ринкова капіталізація монети складала $16,8 млрд, наприкінці 2023 року цей показник впав до $1,005 млрд. Тобто, за рік доля BUSD на цьому ринку впала з 12,64% до 0,8%.

Як бачимо, відома криптобіржа дійсно втратила перспективний та великий проєкт в сегменті стейблкоїнів, оскільки ще влітку-2023 входила в топ-5 стабільних монет у світі.

Цікаво зазначити, що представники криптобіржі Binance наразі не збираються створювати новий власний стейблкоїн. Водночас з цим, в компанії впевнені, що ці монети мають гарні перспективи на крипторинку.

"Ми очікуємо побачити зростання конкуренції серед пропозицій стейблкоїнів. Це, безумовно, зіграє у бік задоволення ринкового попиту в цій передовій галузі. Наша мета зараз - визначити різноманітність стейблкоїнів, які можна запропонувати користувачам. Особливо ми наголошуємо на продуктах, які є прозорими, регульованими і мають міцні відносини з банківськими установами на ринках, які підтримують інновації", - зазначили в компанії.

Чому Binance в результаті відмовився від BUSD

Експерти кажуть, що криптобіржа вирішила закрити проєкт BUSD через проблеми в США. Саме на початку 2023 року NYDFS розпочав розслідування щодо інфраструктурної компанії та емітента стейблкоїнів Paxos і пізніше зажадав від неї припинити випуск стейблкоїна Binance, пояснює в коментарі Delo.ua директор Crane IP Law Firm Іван Нікітченко.

"Paxos продовжував обслуговувати операції з BUSD, але одразу передбачалося, що це триватиме рік, тобто до лютого-2024. А коли восени Binance уклав угоду з Мінюстом США, погодився виплатити штраф на суму $4 млрд та звільнити директора Чанпена Чжао, стало зрозуміло, що проект BUSD не відродиться, тож історія цього проєкту йде до логічного фіналу", - каже Нікітченко.

Чому ж BUSD не зміг отримати друге дихання? Нікітченко вважає: скоріш за все, влада США хоче жорсткіше контролювати фінансову діяльність Binance, оскільки раніше криптоплатформа отримала звинувачення від Мінюсту США в тому, що не вживала заходів з протидії відмиванню грошей. Саме це, на думку чиновників, перетворило біржу на розрахунковий майданчик для всіх видів незаконних фіноперацій. Тепер компанія погодилася на мирову угоду і буде обережніше вести свою бізнес-діяльність, щоб не потрапити у нові проблеми з контролюючими органами Штатів.