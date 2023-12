Привид BUSD. Чому Binance відмовилась від власного стейблкоїну та як тепер зміняться правила гри

Як пояснили редакції Delo.ua в прес-службі Binance, проблеми зі BUSD розпочались 13 лютого 2023 року. В цей день компанія Paxos, яка є емітентом цього стейблкоїну, оголосила про припинення співпраці з криптобіржею по проєкту BUSD.

"Починаючи з 21 лютого, Paxos припинить випуск нових токенів BUSD відповідно до вказівок Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). Усі токени BUSD, випущені Paxos Trust, мають і завжди будуть забезпечені 1:1 резервами, деномінованими в доларах США, повністю відокремленими та зберігаються на віддалених рахунках банкрутства. Резерви BUSD повністю забезпечені", - зазначила компанія в своєму повідомленні.

Також представники Paxos відмітили, що BUSD залишатиметься повністю підтримуваним Paxos і доступним для активованих клієнтів принаймні до лютого 2024 року.

Вже 2 січня 2024 року з п’ятої ранку за київським часом вивід BUSD стане недоступним, наголошують у прес-службі Binance. Тож кошти, що залишилися на акаунтах користувачів, будуть автоматично конвертовані у FDUSD за курсом 1:1 ( більше читайте у розділі про стейблкоїн ). Виключення – користувачі з Японії, Франції, Італії, Польщі та Казахстану.

Після 2 січня користувачі зможуть продовжувати вводити BUSD на Binance та конвертувати BUSD у FDUSD вручну за курсом 1:1 до подальшого повідомлення. Наприклад, мова йде про необроблені або подальші депозити в цій монеті. Зараз люди зможуть конвертувати BUSD у FDUSD за курсом 1:1 на Порталі конвертації з нульовою комісією. Попередньо очікується, що погашення активів буде можливо до лютого 2024 року.

В прес-службі Binance рекомендують користувачам не хвилюватися. Усі баланси токенів BUSD у спотових гаманцях та гаманцях для поповнення будуть автоматично конвертовані у FDUSD за курсом 1:1. На конвертацію може піти приблизно 24 години або більше.

"Після конвертації введення коштів буде відновлено до подальшого повідомлення. Ми повідомимо користувачів окремо про відновлення роботи введення токенів", - говорять в компанії.

При цьому представники криптобіржі Binance звертають увагу на те, що усі гроші власників BUSD під час технічних робіт будуть надійно захищені: "Якщо у користувачів виникнуть проблеми, вони можуть звернутися до служби підтримки користувачів Binance".

В прес-службі Binance не коментують, чому для конвертації BUSD обрали саме стейблкоїн FDUSD. Цей проєкт офіційно не пов’язаний з криптоплатформою, але біржа підтримує монету, обравши її на заміну власному BUSD. Тож що відомо про FDUSD?

Наприкінці весни 2023 року гонконзька компанія First Digital представила новий стейблкоїн під назвою First Digital USD або FDUSD, передає видання Theblock. Монета прив’язана до долара США, але регулюватиметься в Азії. Резерви криптовалюти будуть утримуватися на окремих рахунках установ в Азії.

"First Digital Labs тісно співпрацюватиме з місцевими та закордонними регуляторними органами, щоб забезпечити повну відповідність чинним і майбутнім чинним законам та нормам. First Digital Labs братиме участь у формуванні їх розвитку, включаючи формування будь-яких регуляторних режимів, під які FDUSD та/або First Digital може підпасти в осяжному майбутньому", - йдеться в заяві компанії.