"Это не деньги". В НБУ рассказали о позиции касательно криптовалюты

Украина на пути легализации криптовалют находится там, где и несколько лет назад. И Национальный банк не считает криптоактивы деньгами. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Ми – Україна".

"Мы не считаем криптоактивы средством платежа. То есть это не деньги. И кстати здесь наша позиция совпадает с позицией наших коллег из Международного валютного фонда", – высказалась чиновница.

По ее словам, МВФ считает, что "любые изменения ландшафта или инструментария денежно-кредитной политики" во время войны могут создать риск для финансовой стабильности Украины.

"Именно поэтому в меморандуме [из МВФ, – ред.] есть отдельный пункт, что мы вместе с экспертами из Международного валютного фонда изучим основные подходы и практики европейских и других стран к рынку криптоактивов и после этого посмотрим, как нужно правильно это имплементировать в нашем законодательстве", – добавила Рожкова.

Она отметила, что для украинской экономики макрофинансовая стабильность сейчас важнее криптовалюты.

Криптовалюта в Украине: решения власти

Еще в 2017 году НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомиссия по регулированию в сфере рынков финансовых услуг, опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что "сложная правовая природа криптовалют" не позволяет признать их денежными средствами, валютой, платежным средством другой страны, валютной ценностью, электронными деньгами, ценными бумагами или денежным суррогатом.

В феврале 2022-го Верховная Рада приняла законопроект "О виртуальных активах". Предполагалось, что он позволит запустить легальный рынок таких активов, но заработает после того, как парламент поддержит еще один проект – касательно налогообложения операций с криптовалютой.

Однако позже член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Юрий Бойко объяснял в интервью Delo.ua, что рабочая группа, которая должна была наработать изменения в Налоговый кодекс, не смогла выписать необходимые нормы, поскольку в законе "О виртуальных активах" существуют правовые неопределенности.

Поэтому было решено, что закон нужно доработать и имплементировать в этот документ нормы MiCa – европейского документа, который предусматривает регулирование виртуальных активов в ЕС.

В то же время в Национальной стратегии доходов, недавно опубликованной правительством, указано, что в течение 2024 года планируется проанализировать различные варианты налогообложения виртуальных активов, возможных в украинском контексте.