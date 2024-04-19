НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

Про це йдеться на сайті Комісії.

Отже, список поповнився наступними сайтами:

OT Platform – https://ot-plat.com/

Strifor LTD – https://www.strifor.org/

MTrading – https://mtrading.com/

Danwell – https://danwell.life/

STARTRADER – https://www.startrader.com/ru/

Libertex – https://libertex.org/

Fondexx – https://fondexx.pro/

IFC Markets – https://www.ifcmarkets.com/

GANN MARKETS – https://gannmarkets.com/

Bluestone Mining – https://bluestonemining.com/

ETERNITY PRIME LIMITED – https://eternity.inc/ru

Blueskyminer – https://blueskyminer.com/

ARK Mining – https://arkmining.com/

BTC Mining – https://btcmining.one/

У НКЦПФР нагадали інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

У НКЦПФР нагадують, що повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: [email protected].

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);

відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);

агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);

відсутність фізичного офісу;

відсутня акредитація інвестора;

підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

відсутність підписаних документів;

настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;

приховування права власності.

Востаннє реєстр було оновлено в кінці березня – в нього було додано 12 кейсів.

Фото: ua.depositphotos.com