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Фондові ринки
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НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів
Фото: Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

Про це йдеться на сайті Комісії.

Отже, список поповнився наступними сайтами:

  • OT Platform – https://ot-plat.com/ 
  • Strifor LTD – https://www.strifor.org/ 
  • MTrading – https://mtrading.com/ 
  • Danwell – https://danwell.life/ 
  • STARTRADER – https://www.startrader.com/ru/ 
  • Libertex – https://libertex.org/ 
  • Fondexx – https://fondexx.pro/
  • IFC Markets – https://www.ifcmarkets.com/ 
  • GANN MARKETS – https://gannmarkets.com/ 
  • Bluestone Mining – https://bluestonemining.com/ 
  • ETERNITY PRIME LIMITED – https://eternity.inc/ru 
  • Blueskyminer – https://blueskyminer.com/ 
  • ARK Mining – https://arkmining.com/ 
  • BTC Mining – https://btcmining.one/

У НКЦПФР нагадали інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, 
  • осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

У НКЦПФР нагадують, що повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: [email protected].

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
  • агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
  • відсутність фізичного офісу; 
  • відсутня акредитація інвестора; 
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
  • відсутність підписаних документів; 
  • настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
  • приховування права власності.

Востаннє реєстр було оновлено в кінці березня – в нього було додано 12 кейсів.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко