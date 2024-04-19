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- Фондові ринки
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НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
Про це йдеться на сайті Комісії.
Отже, список поповнився наступними сайтами:
- OT Platform – https://ot-plat.com/
- Strifor LTD – https://www.strifor.org/
- MTrading – https://mtrading.com/
- Danwell – https://danwell.life/
- STARTRADER – https://www.startrader.com/ru/
- Libertex – https://libertex.org/
- Fondexx – https://fondexx.pro/
- IFC Markets – https://www.ifcmarkets.com/
- GANN MARKETS – https://gannmarkets.com/
- Bluestone Mining – https://bluestonemining.com/
- ETERNITY PRIME LIMITED – https://eternity.inc/ru
- Blueskyminer – https://blueskyminer.com/
- ARK Mining – https://arkmining.com/
- BTC Mining – https://btcmining.one/
У НКЦПФР нагадали інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
У НКЦПФР нагадують, що повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: [email protected].
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.
Востаннє реєстр було оновлено в кінці березня – в нього було додано 12 кейсів.
Фото: ua.depositphotos.com