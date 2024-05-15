НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 24 кейси

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 24 кейси які можуть мати ознаки шахрайства.

Про йдеться на сайті Комісії.

Регулятор застерігає потенційних інвесторів від значних ризиків, пов'язаних з інвестуванням коштів у проєкти осіб та компаній, діяльність яких в Україні не регулюється та таких, хто вказує недостовірну інформацію про наявність ліцензій та нібито офіційну діяльність у країнах із розвиненими фінансовими ринками.

Список поповнився наступними сайтами:

•BIT-X CLUB – https://bit-x-club.pro/

•ACY Securities – https://acyhk.com/ru/ https://acy.com/ru/

•REVOLUTION FX – https://revolutionfx.pro/

•FxPro – https://www.fxpro.investments/

•TRUST FUNDS – https://trust-funds.org/

•AVAFX – https://avafxglobal.com/

•Moneta Markets – https://www.monetamarkets.com/ru/

•NSFX – https://www.nsfx.com/ru/

•GROWUP CAPITALS – https://growupcapitals.com/

•Cap24Trade – https://cap24trade.com/

•FinWay – https://finwaymarket.net/

•LEDTRINO – https://ledtrino.com/

•1000X – https://1000x.live/

•IQMining – https://iqmining.com/ru

•Oil Folex Ai – https://oilfolexai.com/ru/

•Stability International Platform – https://stabilityin.com/

•SIMPLE MINER – https://simpleminers.com/

•Currency miner – https://currencyminer.com/

•AGLOBALTRADE – https://ru.aglobaltrade.com/

•Land Prime – https://www.landprime.com/

•CRYPTO MILITARY – https://cryptomilitary.tilda.ws/

•One Capital – https://onecapital.com.ua/ukr/

•Dolphin Traders – https://dolphin-traders.com/

•онлайн-школа SVIKK – https://svikk.biz/

У НКЦПФР нагадують, що повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: [email protected].

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);

відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);

агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);

відсутність фізичного офісу;

відсутня акредитація інвестора;

підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

відсутність підписаних документів;

настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;

приховування права власності.

Востаннє реєстр оновлювався 19 квітня - до нього додали 14 кейсів, а перед цим оновлення було в кінці березня – в нього було додано 12 кейсів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com