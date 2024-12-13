Реформа НКЦПФР: в рамках трансформації створено Офіс для забезпечення діяльності регулятора

В рамках внутрішньої трансформації центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, головною метою створення офісу є сильний та сучасний регулятор для ефективності розвитку ринків капіталу та створення прозорих, зрозумілих та надійних правил роботи на ньому.

За словами голови НКЦПФР Руслана Магомедова, попереду стоїть ще багато роботи та викликів. Однак присутня впевненість, що такі кроки дадуть змогу створити сильну інституцію, яка ефективно відповідатиме викликам часу та сприятиме розвитку ринків капіталу.

"Ключове в цьому всьому процесі – це люди. Ми раді вітати нових спеціалістів та вдячні всім, хто продовжив свій професійний шлях у регуляторі", – наголосив він.

В пресслужбі зауважують, що створення Офісу НКЦПФР – це не просто зміна назви, а й початок великої трансформації регулятора. Зокрема, ці зміни спрямовані на покращення рівня роботи фахівців Комісії, які є драйвером реалізації всіх планів та завдань, що сьогодні стоять перед регулятором.

Також повідомляється, що реалізація цього процесу стала можливою завдяки Закону України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (№3585-ІХ), який покликаний збільшити інституційну спроможність та гарантії незалежності Комісії. Закон був підписаний президентом України у березні 2024 року, що стало важливим кроком для реформування ринків капіталу.