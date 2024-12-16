Список сумнівних інвестиційних проєктів поповнили ще п’ять кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще п'ять кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що список поповнили:

FXCentrum – https://ru.fxcentrum.com

– https://ru.fxcentrum.com Agro Glory Time (AGTI токени) – https://agroglorytime.io

– https://agroglorytime.io Kowela – https://ru.kowela.com

– https://ru.kowela.com StreamForex – https://streamforex.org

– https://streamforex.org Profi Group – https://profigroup.systems/ua

У регуляторі нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

Нагадаємо, у листопаді НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів і включила до списку ненадійних ще 5 кейсів.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні: