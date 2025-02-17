Україна презентувала інвестпроєкти в Саудівській Аравії: експорт до цієї країни зріс на 26% за рік

Експорт до Саудівської Аравії продемонстрував значне зростання, збільшившись на 26%: з 291 мільйона доларів у 2023 році до 368 мільйонів у 2024 році. Українська урядова делегація вже розпочала робочий візит до Ер-Ріяда з майже сотнею місцевих підприємців.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки України.

Зазначається, що під час зустрічі перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко представила перспективні інвестиційні можливості в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі та інших секторах. Також йшлося про участь компаній із Саудівської Аравії в приватизації в Україні. Найближчими днями делегація проведе десятки зустрічей для підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії.

Очільниця Мінекономіки заявила, що бачить перспективи для активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу та додала, що саудівські бізнесмени проявили зацікавленість до інфраструктурних проектів, енергетичних, пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, насамперед виробництва добрив.

"Саудівська Аравія активно підтримує Україну. Спрямували 500 млн доларів на підтримку відновлення України. Допомагають як гуманітарно, так економічно, працюючи із українськими компаніями", — зазначила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі українська сторона ознайомила бізнес Саудівської Аравії з поточною економічною ситуацією в Україні, інвестиційними можливостями, які наразі Україна пропонує для закордонних інвесторів, та рішеннями, які наша держава реалізує для створення та підтримки сприятливого інвестиційного клімату. Потенційним інвесторам розповіли про програми підтримки проєктів зі значимими інвестиціями, інструменти розвитку індустріальних парків, страхування воєнних ризиків.

Також в рамках бізнес-форуму відбулася серія воркшопів, де учасники форуму ознайомилися з інвестиційними проєктами у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергетики, нерухомості.

Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі. 14 лютого Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що найближчим часом відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину.