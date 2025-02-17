Украина представила инвестпроекты в Саудовской Аравии: экспорт в эту страну вырос на 26% за год

Экспорт в Саудовскую Аравию продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 26%: с 291 миллиона долларов в 2023 году до 368 миллионов в 2024 году. Украинская правительственная делегация уже начала рабочий визит в Эр-Рияд с почти сотней местных предпринимателей.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

Отмечается, что во время встречи первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко представила перспективные инвестиционные возможности в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и других секторах. Речь также шла об участии компаний из Саудовской Аравии в приватизации в Украине. В ближайшие дни делегация проведет десятки встреч для подготовки визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

Глава Минэкономики заявила, что видит перспективы для более активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока и добавила, что саудовские бизнесмены проявили заинтересованность в инфраструктурных проектах, энергетических, предложениях в сфере инноваций, агробизнеса, прежде всего производства удобрений.

"Саудовская Аравия активно поддерживает Украину. Направили 500 млн долларов в поддержку восстановления Украины. Помогают как гуманитарно, так экономически, работая с украинскими компаниями", — отметила Юлия Свириденко.

Во время встречи украинская сторона ознакомила бизнес Саудовской Аравии с текущей экономической ситуацией в Украине, инвестиционными возможностями, которые Украина предлагает для зарубежных инвесторов, и решениями, которые наше государство реализует для создания и поддержки благоприятного инвестиционного климата. Потенциальным инвесторам рассказали о программах поддержки проектов со значимыми инвестициями, инструментах развития индустриальных парков, страховании военных рисков.

Также в рамках бизнес-форума прошла серия воркшопов, где участники форума ознакомились с инвестиционными проектами в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, недвижимости.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вскоре чиновники из России и США встретятся в Саудовской Аравии для переговоров по войне. По его словам, Украина тоже станет частью встречи. 14 февраля Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что в ближайшее время посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию.